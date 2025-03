Saint-Étienne - Paris Saint-Germain : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Saint-Etienne et le PSG seront aux prises samedi pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

L’épilogue de la saison 2024-2025 de Ligue 1 s’approche à grands pas. Le championnat français aborde sa 27e journée ce weekend avec des rencontres décisives au programme. Parmi les affiches prévues pour cette journée, figure un duel intéressant à suivre entre l’AS Saint-Etienne et le Paris Saint-Germain. Un choc des extrêmes qui s’annonce électrique.

Saint-Étienne en pleine tourmente

Rien ne va plus pour l’AS Saint-Étienne. Englués dans une spirale négative depuis près de trois mois, les Verts n’ont plus goûté à la victoire et se retrouvent désormais en position de relégables avant la trêve internationale. Actuellement 17e, l’ASSE (20 pts) accuse un retard d’un point sur la place de barragiste et de trois longueurs sur le premier club non relégable. Une lueur d’espoir subsiste néanmoins pour les hommes d’Eirik Horneland, qui disposent d’un match en retard par rapport à leurs concurrents directs.

Leur dernière série de rencontres témoigne des difficultés du club forézien : une défaite face à Nice (1-3), suivie d’un match nul contre Le Havre (1-1). Plus récemment, les Stéphanois semblaient en passe de renouer avec la victoire en menant 2-0 à Montpellier, avant que la rencontre ne soit interrompue à l’heure de jeu en raison d’incidents en tribune. La LFP tranchera sur l’issue de ce match le mercredi 2 avril, une décision qui pourrait avoir un impact décisif sur la fin de saison des Verts.

Le PSG en route vers un sacre imminent

À l’autre bout du classement, le Paris Saint-Germain (1er, 68 pts) se rapproche d’un nouveau titre de champion de France. Les Parisiens pourraient être sacrés dès ce samedi si Marseille s’incline à Reims dans l’après-midi et que le derby entre Nice et Monaco, prévu à 21h05, se solde par un match nul. Avant la trêve, le club de la capitale a consolidé son avance en dominant son dauphin l’OM (3-1), signant ainsi une septième victoire consécutive en championnat et portant son avance à 19 points sur son rival.

Mais le PSG ne se contente pas de briller en Ligue 1. Toujours en lice en Ligue des Champions, les hommes de Luis Enrique ont validé leur ticket pour les quarts de finale au terme d’une confrontation haletante contre Liverpool (1-1, 4-1 aux tirs au but). En parallèle, les Parisiens poursuivent leur quête d’un triplé national et affronteront Dunkerque (Ligue 2) mardi prochain pour une place en finale de Coupe de France. De quoi nourrir encore un peu plus les ambitions d’un club en quête d’une saison historique.

Horaire et lieu du match

ASSE – PSG

27e journée de Ligue 1

Lieu : Stade Geoffroy Guichard

A 19h, heure française

Les compos probables du match ASSE - PSG

Saint-Etienne : Larsonneur - Maçon, Batubinsika, Nadé, Pétrot - Bouchouari, Ekwah, Tardieu - Cardona, Stassin, Davitashvili.

PSG : Donnarumma - Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia.

Sur quelle chaîne suivre le match ASSE - PSG ?

La rencontre entre l’AS Saint-Etienne et le Paris Saint-Germain sera à suivre ce samedi 29 mars 2025 à partir de 19h sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime. Si vous êtes muni d’un VPN, il vous est possible de visionner le match gratuitement sur la chaine Youtube brésilienne CazéTV.