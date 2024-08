Lens - Brest : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

A la suite de sa belle démonstration de force en Europa Conférence League, Lens cherchera à marquer les esprits en prenant le dessus sur Brest.

En perte de vitesse lors de la fin de l’ère Franck Haise, le RC Lens est en train de reprendre les couleurs sous la coupe de son nouveau coach Will Still. Avec le technicien belge, les Sang et Or ont signé un démarrage de saison parfait. La victoire contre Angers en championnat (1-0) a été suivi par un succès convaincant en C4 contre le Panathinaikos (2-1).

Les Artésiens ne veulent pas s’arrêter là. A présent, l’objectif de Wesley Said et de ses coéquipiers et de monter en puissance. Et il n’y a pas meilleur moyen de le faire que de s’offrir le scalp de l’une des meilleures équipes de la Ligue 1. Troisième de la saison écoulée, le Stade Brestois a le profil parfait, même s’il reste sur une défaite humiliante en ouverture du championnat.

Brest est en quête de rachat

Corrigés par l’OM à domicile (1-5), les hommes d’Eric Roy ont en effet très mal entamé leur parcours. Néanmoins, ce faux-pas n’altère en rien les certitudes nées des 12 derniers mois. Appelés à disputer la première Ligue des Champions de leur histoire à partir du mois de septembre prochain, les Finistériens sont motivés pour montrer qu’ils ne sont pas montés si haut par hasard.

Il y a un an, Brest et Lens s’étaient affrontés en tout début du championnat du côté de Francis Le Blé. L’opposition avait donné lieu à un bras de fer très disputé, avec une victoire des Brestois à la fin (3-2). Les spectateurs neutres signeraient probablement tous pour un spectacle de même facture ce samedi au stade Félix-Bollaert.

Horaire et lieu du match

2e journée de Ligue 1

A 15h, heure française

Stade Félix-Bollaert (Lens)

Lens – Brest

Les compos probables de Lens - Brest

Lens : Samba - Gradit, Danso, Medina - Frankowski, Mendy, Thomasson, Machado - Pereira da Costa - Saïd, Sotoca

Brest : Bizot - Lala, Chardonnet, Le Cardinal, Amavi - Camara, Martin, Pereira Lage - Del Castillo, Ajorque, Le Douaron.

Sur quelle chaine suivre le match Lens - Brest

La rencontre entre Lens et Brest sera à suivre ce dimanche à partir de 15h sur DAZN. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme du groupe, ou sur MyCanal ou Amazon Prime. La partie sera aussi visible gratuitement et sans aucun abonnement sur la chaine brésilienne CazéTV, mais avec un VPN nécessaire.