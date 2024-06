Espagne - Géorgie : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’Espagne défie la Géorgie ce dimanche pour une place en quarts de finale de l’Euro 2024. Les dernières infos ici.

Le second tour du Championnat d’Europe 2024 a démarré ce samedi avec un duel entre la Suisse et l’Italie, championne en titre, et un autre opposant le pays hôte, l’Allemagne, au Danemark. En dehors de ces grandes nations du cuir rond, l’Espagne sera aux prises avec la Géorgie, ce dimanche, en vue de chercher à se réserver une place au tour suivant.

La Géorgie veut écrire sa propre histoire, la Roja vise le bout du tunnel

Favorite du groupe B considéré comme la poule de la mort, l’Espagne a comblé les attentes placées en elle en finissant à la tête de ce groupe relevé composé de l’Italie (tenante du titre), la Croatie et l’Albanie. Auteurs de 3 victoires en autant de sorties lors de la phase de poules, les hommes de Luis de la Fuente veulent continuer sur la même lancée : terrasser tout sur leur chemin. Demi-finaliste au cours de la dernière édition, la Roja vient cette fois-ci pour aller jusqu’au bout et remporter son quatrième titre pour passer devant l’Allemagne avec qui elle détient le titre de l’équipe avec le plus de trophées (3) à l’Euro.

Pour sa part, la Géorgie vient au RheinEnergieSTADION dans le seul but de battre l’Espagne pour écrire son histoire à une phase finale de l’Euro. Les partenaires de Khvicha Kvaratskhelia sont à leur première participation à l’Euro. Mais Les Croisés ont assuré pour leur première en terminant à la troisième place du groupe F avec 4 points derrière le Portugal (1er, 6 points) et la Turquie (2e, 6 points). Pour y arriver, les Géorgiens, après une défaite contre les Turcs d’entrée (3-1), ont contraint la Tchéquie au match nul (1-1) avant de surprendre le Portugal de Cristiano Ronaldo lors de la dernière journée avec une victoire 2-0. L’attaquant d’Al Nassr a d’ailleurs donné son maillot à Kvaratskhelia à l’issue du match. L’objectif des hommes de Willy Sagnol est de battre l’Espagne pour réaliser l’exploit.

Horaire et lieu du match

Espagne – Géorgie

8es de finale Euro 2024

Lieu : RheinEnergieSTADION (Cologne)

A 21h française

Les compos probables du match Espagne – Géorgie

Espagne : Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Nacho, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabián Ruiz; Yamal, Morata, Williams

Géorgie : Mamardashvili; Tsitaishvili, Dvali, Kashia, Kverkvelia, Kakabadze; Kochorashvili, Kiteishvili, Chakvetadze; Kvaratskhelia, Mikautadze

Sur quelle chaîne suivre le match Espagne - Géorgie ?

La rencontre entre l’Espagne et la Géorgie sera à suivre ce dimanche 30 juin 2024 à partir de 21h sur TF1 et BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming respectivement sur les plateformes dédiées des deux groupes, MyTF1 et BeIN Connect.