West Brom-Manchester United (1-1) - Les Red Devils accrochés à West Brom

Surpris dès les premières secondes, les joueurs de Manchester United n'ont pu ramener mieux qu'un point de leur déplacement à West Brom (1-1).

Menés au score d'entrée et gênés tout au long du match par le bloc bas de West Bromwich, Manchester United perd deux points précieux dans la course au titre et voit Manchester City s'échapper.

Il faut moins de 90 secondes aux Baggies pour plonger United dans ses pires habitudes : concéder l'ouverture du score à l'extérieur. Sur un centre de Gallagher, c'est Diagne, arrivé cet hiver, qui ouvre le score de près de la tête (1-0, 2e).

Une nouvelle fois menés, une nouvelle fois obligés de réagir les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer. Mais s'ils ont la possession du ballon, ils peinent pendant de longue minute à déstabiliser le bloc très bas des relégables, en quête du gros coup.

Une seule frappe tentée jusqu'à ce débordement de Shaw dans son couloir, lequel trouve l'inévitable Bruno Fernandes au point de penalty, qui égalise d'une reprise du pied gauche (1-1, 44e). Les Reds Devils sont de retour avant la pause et peuvent souffler, on se dit même alors qu'ils vont totalement renverser la situation au retour des vestiaires.

Pourtant, les occasions de but restent une denrée rare dans le deuxième acte. La physionomie reste la même : maîtrise du ballon, circulation et centres infructueux dans la surface. Harry Maguire pense obtenir un penalty après un accrochage sur un coup-franc lointain, mais l'arbitre se déjuge devant l'écran vidéo.

Manchester n'abdique pas et se procure une double grosse occasion quelques minutes plus tard, mais Johnstone est impérial sur sa ligne, avant que Furlong ne sauve devant McTominay, tout proche d'un nouveau but cette saison.

West Brom commence alors à mordre dans chaque opportunité de partir en contre, mais manque trop de justesse technique pour prendre à revers l'arrière-garde des visiteurs. De Gea doit tout de mêle sauver la maison à un quart d'heure du terme devant Diagne, qui avait surpris Maguire sans comettre de faute.

Manchester a beau tenter de forcer le verrou, le bloc défensif est trop bien en place et n'a pas l'intention de céder le moindre centimètre carré. Un dernier coup-franc de Bruno Fernandes ne donne rien, et les Red Devils laissent filer leurs voisins de City en tête de la Premier League alors que Diagne laisse une nouvelle opportunité en route.

Dans un dernier élan, Maguire voit sa tête s'écraser sur le poteau au bout du temps additionnel. Larges vainqueurs de Tottenham samedi , les Skyblues possèdent désormais sept points d'avance avec un match en retard.