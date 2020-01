Werner marque son 20e but et dépasse Lewandowski

L’année 2020 commence de la meilleure des manières pour Timo Werner, le goleador du . Lors du match de reprise de la contre l’Union Berlin, l’international allemand s’est offert un doublé.

Alors que son équipe était menée au score à la mi-temps, Werner a égalisé dans un premier temps (51e) puis a permis aux siens d’assurer le break et sceller la victoire (83e). Entretemps, l’Autrichien Sabitzer avait signé le but de 2-1. En gagnant, Leipzig conforte sa place de leader au classement, cinq points devant son dauphin M’Gladbach.

Avec ses deux buts, Timo Werner atteint le seuil des 20 réalisations cette saison. Réussi en seulement 18 matches, ce total est bien sûr impressionnant. Même l’excellent Robert Lewandowski ne fait pas aussi bien, puisqu’il s’est fait doubler aujourd’hui avec ses 19 buts. Le Polonais pourrait cela dit repasser devant dès dimanche s’il trouve le chemin des filets face à .

9 - @RBLeipzig_EN scores in 9 #Bundesliga matches in a row at least 3 goals - no other team has achieved this in the history. Record. #RBLFCU pic.twitter.com/U1XCiqTVYB