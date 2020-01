Erling Haaland claque un triplé pour ses débuts en Bundesliga

Trois buts en 20 minutes ! Tel est l’improbable exploit réussi par Erling Braut Haaland à l’occasion de sa toute première sortie dans l’élite allemande. Transféré du RB Salzbourg cet hiver pour 20M€, l’attaquant norvégien a fait parler la poudre alors qu’il n’a été incorporé qu’en tant remplaçant lors de la rencontre opposant sa formation de Dortmund à .

Sorti du banc en lieu et place de Jadon Sancho, et alors que son équipe était menée 3-2 à la marque, Haaland a tout renversé presque à lui tout seul. Il ne lui a fallu d’ailleurs que 183 secondes de jeu pour trouver le chemin des filets (59e). À peine onze minutes plus tard, il en a rajouté un deuxième en mettant à profit un service de Thorgan Hazard. Puis, il a paraché son œuvre à la 79e en partant dans le dos des défenseurs adverses avant de de conclure d’un tir croisé imparable.

Un énorme accomplissement pour le phénomène scandinave et qui restera à coup sûr dans les annales. Il n’est pas le premier à mettre un triplé lors de ses débuts dans ce championnat –puisque six autres joueurs l’avaient fait avant lui-, mais il est le premier à réussir cette prouesse sur ces trois premiers tirs cadrés. Il avait déjà réalisé la même performance en Ligue des Champions en début de saison à l’occasion d’un -Genk. À noter aussi qu’au BVB il n’y a qu’Emerick Aubameyang qui avait vu triple lors de son baptême de feu en championnat.

