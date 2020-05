Werder Brême - Leverkusen (1-4), Havertz et le Bayer assurent

En clôture de la 26e levée de Bundesliga, le Bayer Leverkusen a rempli sa mission en disposant du Werder.

Engagé dans la course du haut de tableau de la , le n’a pas failli à son devoir, ce lundi lors d’un déplacement à Brême. Lors de ce match, qui clôturait le 26e acte du championnat, les hommes de Peter Bosz se sont imposés sans trop de peines sur le score de 4 à 1.

Kai Havertz, le milieu international allemand et que l’Europe entière s’arrache actuellement, a été le héros de la partie avec deux buts inscrits. Il a d’abord ouvert le score (28e), en cueillant un service du Français Moussa Diaby. Puis, et après que les locaux aient égalisé par le Tchèque Gebre Selassie (30e), il a ajouté un second en mettant à profit un service de Demirbay. Lors des 8 derniers matches, toutes compétitions confondues, Havertz a signé 12 gestes décisifs (8 buts et 4 assists).

Diaby double passeur décisif

Au retour des vestiaires, l’équipe de Werder a bien tenté de réagir, mais ce fut sans résultat. Le Bayer a bien fermé le verrou derrière pour préserver la victoire. Les visiteurs se sont même offert le luxe de corser l’addition en signant deux réalisations. Diaby a de nouveau endossé son costume de passeur pour permettre à Mitchell Weiser de porter le score à 3-1. Puis, Demiraby a clôturé la marque à la 81e, exploitant une offrande de Bellarabi.

Avec cette victoire, Leverkusen conforte sa 5e place au classement. De bon augure avant de se mesurer à M’Gladbach (3e) la semaine prochaine. Pour le Werder, la situation par contre est beaucoup moins reluisante. L’ancien club de Johan Micoud est 19e au classement après cette 8e défaite de suite concédée à domicile.