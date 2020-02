Werder Brême - Borussia Dortmund (0-2), Haaland et le Borussia enchainent

L’adversaire du PSG en Ligue des Champions a prolongé ce samedi sa bonne série actuelle en allant gagner sur la pelouse du . Les hommes de Lucien Favre l’ont emporté 2 à 0 et leur joueur vedette, Erling Haaland, a bien sûr encore marqué.

Discret durant le premier acte du jeu, Haaland a trouvé le chemin des filets adverses sur sa toute première tentative, intervenue à la 66e minute. Sur une passe d’Ahsraf Hakimi venue de la droite, il a placé une reprise du plat du pied droit et sans contrôle. Un but qui a permis aux siens de tuer définitivement tout suspense dans ce match.

Le bourreau des champions de aurait même pu s’offrir un doublé, s’il n’avait pas buté sur Pavlenka, le portier adverse, dans un face à face à la 80e. Un raté qui ne va pas altérer son excellent bilan chiffré. En 6 rencontres de , il en est à 9 réalisations réussies. Et le tout en seulement 15 tentatives.

9 - @ErlingHaaland is the first player in #Bundesliga history to score at least 9 goals in his first 6 appearances. Unstoppable. #SVWBVB @BlackYellow pic.twitter.com/VdWSv66yeO