Haaland: "Vous regardez Mbappé et vous vous dites que vous pouvez toujours faire mieux"

L'attaquant de Dortmund a parlé au site officiel de la Bundesliga et a évoqué un certain Kylian Mbappé.

Erling Haaland affirme que Kylian Mbappé a été l'inspiration de ses débuts dans un entretien au site officiel de la .

"Je me suis toujours dit que mon rêve était de devenir l'un des meilleurs joueurs du monde, mais d'abord, il fallait devenir un footballeur professionnel", dit-il.

"Je me suis dit ça toute ma vie, et je savais quand j'étais jeune que j'étais bon, mais vous savez, c'est aussi un long chemin à parcourir. Mais quand j'ai obtenu mon premier contrat professionnel à Bryne, je pensais 'c'est une bonne chose'. Mais d'un autre côté, ce n'est rien par rapport aux autres", raconte le prodige du BvB.

"Aussi, quand j'étais à , j'ai commencé à marquer des buts là-bas, mais je me disais : 'Si je suis réaliste, je regarde Kylian Mbappé, il marque, il met des buts en '. Comme vous le savez, vous pouvez toujours atteindre un niveau supérieur dans le football". Mais Mbappé est loin d'être le seul modèle du jeune Norvégien.

"Oui, mon père a été un grand modèle pour moi", dit l'attaquant à propos de son père, l'ancien milieu de terrain de et de la sélection norvégienne.

"Je me suis toujours dit que je voulais devenir un footballeur professionnel de haut niveau, et c'est ce que j'ai dit toute ma vie. Essayer de devenir meilleur que lui est aussi un objectif. J'avais beaucoup de modèles, mais mon le père est peut-être le plus grand."