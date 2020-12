Des départs à prévoir à Arsenal cet hiver

La fenêtre de transfert de janvier s'ouvre samedi et le manager d'Arsenal Mikel Arteta se concentre principalement sur le départ de certains joueurs.

Mikel Arteta a fait de la réduction de l'effectif d' sa priorité pour la fenêtre de transfert de janvier, admettant que le club "ne peut pas soutenir" le nombre de joueurs actuellement disponibles.

Les Gunners ont recruté cinq nouveaux joueurs lors de l'été, mais n'ont fait qu'une seule vente, le gardien de but remplaçant Emiliano Martinez se dirigeant vers . Un certain nombre de grands noms, tels que Mesut Ozil, Shkodran Mustafi, Sead Kolasinac et Sokratis Papastathopoulos sont restés et n'ont joué que très peu cette saison, voire pas du tout pour certains.

"Nous avons une grande équipe. Nous le savions et nous n'avons pas réussi beaucoup de choses que nous voulions faire pour différentes raisons", a déclaré Arteta.

"Il y a des joueurs qui vont être prêtés, ils vont partir, et c'est la priorité pour le moment. Nous ne pouvons pas maintenir les chiffres que nous avons en termes de remplaçants.

"Nous cherchons à le faire et ensuite nous verrons si nous avons les bonnes opportunités dans les postes pour lesquels nous avons besoin d'aide. Nous travaillons avec le club pour trouver cela."

Plusieurs rumeurs circulent du côté des Gunners et Arteta a adressé ces bruits. "Nous travaillons sur deux ou trois choses et évidemment la fenêtre va apporter beaucoup de nouvelles. Certaines sont vraies, d'autres non.

"Chaque fois que nous aurons quelque chose à dire, nous l'annoncerons. Nous avons eu quelques conversations autour de quelques joueurs et si nous pouvons trouver des prêts, nous verrons. Les chiffres que nous avons dans l'équipe pour le moment sont vraiment importants."

Arteta n'a pas eu peur d'utiliser des joueurs plus jeunes lors de sa première campagne en charge d'Arsenal, ce dont le jeune prodige polyvalent Bukayo Saka a profité.

L'article continue ci-dessous

Saka a fourni une passe décisive à Alexandre Lacazette lors de la victoire 1-0 de mardi sur et Hove Albion et a terminé le match avec de très bonnes stats.

Le jeune produit de l'académie, âgé de 19 ans, est incertain pour le match de West Brom, mais Arteta espère qu'il continuera à progresser dans la seconde moitié de la campagne.

"Il essaie toujours d'apprendre et de s'améliorer", a déclaré Arteta.