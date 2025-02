Le Real Madrid doit s’imposer contre Gérone pour revenir à la hauteur du Barça en tête du classement. Un match crucial dans la course au titre.

Le Real Madrid reçoit Gérone ce dimanche avec une pression supplémentaire sur les épaules. Samedi, le FC Barcelone s’est imposé face à Las Palmas, prenant trois points d’avance sur les Merengues en tête de Liga. Désormais deuxièmes, les hommes de Carlo Ancelotti doivent impérativement s’imposer pour revenir au sommet et rester maîtres de leur destin dans cette lutte acharnée pour le titre.

Le Real Madrid en quête de rebond en Liga

Si le Real Madrid a brillé en Ligue des champions avec une qualification convaincante face à Manchester City (6-3 cumulé), la situation est plus préoccupante en championnat. Les Madrilènes n’ont pris que deux points sur leurs trois derniers matchs de Liga, concédant une défaite contre l’Espanyol avant d’être accrochés par l’Atlético et Osasuna. Une dynamique qui ne laisse plus de place à l’erreur, d’autant que l’Atlético, troisième, n’est qu’à une unité derrière.

À domicile, le Real reste toutefois une forteresse difficile à prendre, avec 28 points glanés en 11 rencontres au Santiago Bernabéu cette saison. Mais entre un calendrier chargé – avec une demi-finale de Coupe du Roi contre la Real Sociedad à venir – et l’enchaînement des compétitions, Ancelotti devra veiller à maintenir son équipe pleinement concentrée sur cet affrontement crucial.

Gérone, un adversaire en grande difficulté

Gérone vit une saison bien plus compliquée que la précédente. Troisième de Liga en 2023-24 et qualifié pour la Ligue des champions, le club catalan occupe désormais la 10e place avec 31 points, à quatre longueurs seulement de la sixième position, synonyme d’Europe. Mais la dynamique est inquiétante : Michel et ses hommes ont perdu six de leurs sept derniers matchs toutes compétitions confondues, et leur bilan en Liga est tout aussi alarmant avec une seule victoire sur les cinq dernières journées.

À l’extérieur, les chiffres ne rassurent pas : seulement 12 points pris en 12 déplacements cette saison. Pire encore, Gérone reste sur trois défaites consécutives contre le Real Madrid en championnat, encaissant 10 buts au passage, dont trois lors du match aller.

Si Gérone a déjà réalisé l’exploit de s’imposer au Bernabéu en 2019, la tâche s’annonce bien plus ardue cette fois-ci face à un Real Madrid qui ne peut pas se permettre de laisser filer un seul point.

Infos des équipes et groupes

Infos de l'équipe du Real Madrid

Le Real Madrid devra composer sans Jude Bellingham, suspendu pour les deux prochains matchs de Liga après une altercation avec l’arbitre le week-end dernier.

Dani Carvajal et Eder Militao restent absents pour une durée indéterminée en raison de graves blessures au genou. En revanche, David Alaba, Lucas Vazquez et Antonio Rüdiger ont fait leur retour lors du choc de Ligue des champions contre Manchester City.

Federico Valverde, performant en tant que latéral droit face aux Citizens, devrait retrouver son poste habituel au milieu de terrain ce dimanche. Lucas Vazquez est donc pressenti pour réintégrer la défense. Par ailleurs, Dani Ceballos, en grande forme ces dernières semaines, pourrait être préféré à Eduardo Camavinga dans l’entrejeu.

Infos de l'équipe de Gérone

Côté Gérone, l’équipe devra se passer de Yangel Herrera, suspendu. Pour ne rien arranger, le club catalan doit aussi gérer plusieurs incertitudes en attaque, avec les doutes entourant la participation d’Arnaut Danjuma Groeneveld et d’Abel Ruiz pour cette rencontre.

