Wanda Nara se moque de la blessure d'Icardi

Mauro Icardi et sa femme Wanda Nara avaient tous deux les yeux au beurre noir après que la star de Galatasaray a heurté le poteau de but lors du match contre Fenerbahçe.

L'attaquant était en action lors du match de Super Lig contre Fenerbahçe et a heurté de plein fouet le poteau de but après avoir disputé le ballon dans la surface de réparation. On a également affirmé qu'il avait reçu un coup au visage de la part d'un joueur de Fenerbahçe et qu'il avait peut-être été éraflé par la botte d'un adversaire après avoir chuté lors d'un autre incident. Après l'incident, l'attaquant a posté des photos sur Instagram en compagnie de sa femme et de ses enfants. Il a manifestement pris le coup avec bonne humeur, car Wanda s'était fait un œil au beurre noir en se maquillant pour l'une des images.

En plus d'avoir les mêmes bleus aux yeux, le couple arborait le même pyjama et souhaitait à ses fans de bonnes fêtes de fin d'année, avec la légende : "Joyeux Noël à tous. Nous vous souhaitons, depuis Istanbul, la santé, la paix et beaucoup d'amour".

Le match nul 0-0 entre Fenerbahçe et Galatasaray permet à la Super Lig de rester étanche ! Les deux équipes restent à égalité en tête du classement avec 44 points en 17 matches, Fenerbahçe prenant une légère avance à la différence de buts. La star de Gala, Icardi, et l'attaquant de Fenerbahçe, Edin Dzeko, sont également à égalité en tête du classement des buts du championnat, avec 12 réalisations chacun.

Les deux équipes s'affronteront à nouveau le 29 décembre dans le cadre de la Super Coupe de Turquie. Il y aura ensuite une pause dans le championnat turc, le prochain match de Galatasaray étant prévu le 7 janvier contre Konyaspor.