Vote des fans Goal 50 - Robert Lewandowski sacré "champion du peuple"

Après avoir pris la première place de la liste masculine 2020, l'attaquant du Bayern et de la Pologne a été couronné par les fans ce mercredi.

Robert Lewandowski a réussi un doublé sensationnel lors de ce Goal 50, en terminant tout en haut dans la liste mascuine tout en remportant le vote inaugural des fans.

Mardi, le prolifique attaquant polonais a été nommé meilleur joueur du monde pour la période 2019-20, après avoir porté le vers un triplé grâce à ses 55 buts marqués en seulement 47 apparitions toutes compétitions confondues.



Ronaldo classé 5ème au Goal 50 : l'as de la Juve est-il sur le déclin ?

Lewandowski a également été couronné en tant que «champion du peuple», après avoir dominé un sondage en ligne qui a recueilli 26 000 votes de 176 pays différents. Barcelone n'a peut-être pas remporté un trophée majeur la saison dernière, mais Lionel Messi a terminé deuxième, en grande partie grâce à son septième titre record de Pichichi en . Kevin De Bruyne, qui a égalé le record de passes décisives de la au cours d'une année par ailleurs banale pour , a pris la dernière marche du podium.

Plus d'équipes

Cristiano Ronaldo a enregistré la campagne la plus prolifique de l'histoire de la pour prendre la quatrième place, juste devant le duo du Kylian Mbappé et Neymar, qui ont joué leur rôle dans l'équipe de Thomas Tuchel pour atteindre la finale de la pour la première fois. L'homme qui a contrarié à plusieurs reprises Mbappé et Neymar à Lisbonne, Manuel Neuer, a pris la huitième place, faisant de lui le gardien le mieux classé de la liste des fans.

L'article continue ci-dessous

Lewandowski a fait l'unanimité auprès des fans

Par ailleurs, Sadio Mane a été récompensé par la septième place pour avoir joué un rôle de premier plan à mettant fin à leur disette de 30 ans pour le titre en , tandis que le nouveau coéquipier de l'ailier sénégalais, l'ancien milieu de terrain du Bayern Thiago Alcantara, a également intégré le top 10. Il y a quelques noms surprenants à la fin de la liste des fans, Peter Gulacsi et Dominik Szoboszlai ayant tous deux été inclus grâce aux lecteurs de Goal en Hongrie.

Lewandowski, cependant, était un choix populaire auprès des fans du monde entier - d'Aruba à l' - et est le récipiendaire le plus méritant d'un brillant doublé Goal 50.

Le Goal 50 est une liste annuelle des 25 meilleurs joueurs masculins et féminins du monde et est décidée par les rédacteurs et correspondants de Goal de nos 44 éditions à travers le monde. Le vote des fans de Goal 50, quant à lui, était basé sur des listes sélectionnées par nos lecteurs, qui ont choisi leurs 10 meilleurs joueurs parmi une longue liste de 100 candidats sur le site Web de Goal. Et visiblement, lecteurs, rédacteurs et correspondants ont tous été bluffés par l'incroyable saison de Lewandowski.