L’ancien milieu de terrain du PSG, Vikash Dhorasoo, n’est pas d’accord pour dire que Paris a déjà un chemin tout tracé pour la finale de C1.

Le PSG est fixé sur l’identité de ses adversaires jusqu’à la finale de la Ligue des Champions. En quarts de finale, le champion de France se mesureront au FC Barcelone. Et en cas de qualification, ils défieront le vainqueur du duel entre l’Atlético Madrid et le Borussia.

Dhorasoo redoute l’Atlético pour le PSG

Au regard de l’autre partie du tableau, Paris s’en sort bien. Logiquement, l’équipe de la capitale peut même viser sa deuxième finale dans cette épreuve après celle de 2021. Néanmoins, il convient de ne pas brûler les étapes. C’est ce qu’a notamment prévenu Vikash Dhorasoo.

S’exprimant sur la chaine L’Equipe, l’ex milieu de terrain du PSG pense que la tâche de la bande à Luis Enrique n’est pas aussi facile qu’il n’y parait. Il se méfie notamment d’un adversaire en particulier. « L’Atlético en demi-finale, c’est une équipe qui vient de battre l’Inter, que tout le monde annonçait comme favori. Et que l’on disait injouable. Cette équipe de l’Atlético, elle a du cœur. Tu joues l’Atlético en demi-finale, c’est compliqué. Et il faut déjà passer le Barça ».

« Le PSG est marqué par la remontada »

Dhorasoo a poursuivi en rappelant que sur la scène européenne, Paris a souvent connu de grosses désillusions. « Ce club est marqué par la remontada. Même Messi et Neymar l’ont vécu ici ».

Présent sur le même plateau, l’ex international français a aussi appelé à la prudence face aux équipes dites plus faibles. « On sait que ce n’est pas simple. Nous, en 2005 quand on gagne avec Liverpool, tous les clubs voulaient nous tirer et à la fin on les bat tous ».

A noter que la cote du PSG pour la victoire finale en C1 est de 9/1 chez les bookmakers. Il y a quatre clubs qui sont devant eux dans ce classement.