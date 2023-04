Voici les finalistes du Prix Marc-Vivien Foé

Ce lundi, RFI et France 24 ont dévoilé le nom des finalistes du Prix Marc-Vivien Foé récompensant le meilleur joueur africain de Ligue 1.

Créé en 2009, le Prix Marc-Vivien Foé est organisé chaque année par RFI et France 24 avec pour objectif de désigner le meilleur joueur africain de Ligue 1. Le jury est composé de 100 journalistes spécialistes du football français et africain qu'ils soient issus de la télévision, la radio ou la presse écrite. Sont éligibles les joueurs ayant déjà porté le maillot de leur sélection (sans avoir changé de nationalité sportive depuis) et ayant disputé au moins 15 matchs de Ligue 1 lors de la saison active. Ce lundi, les finalistes ont été dévoilés.

Finalistes, Gervinho et Côte d'Ivoire

Le palmarès du Prix Marc-Vivien Foé permet de se replonger dans les archives de la Ligue 1. Car entre le premier vainqueur Marouane Chamakh (2009, Bordeaux) et le dernier en date Seko Fofana (2022, Lens), les temps footballistiques ont bien changé dans l'Hexagone. Côté recordmen, un seul joueur s'est imposé plus d'une fois au palmarès : l'ailier lillois Gervinho, vainqueur en 2010 et 2011 pour un back-to-back tout aussi unique. Côté sélection, c'est la Côte d'Ivoire qui domine largement le classement avec 5 vainqueurs (Gervinho (2), Jean-Michaël Seri, Nicolas Pépé, Seko Fofana) devant le Maroc (3) et le Nigeria (2).

Yunis Abdelhamid Maroc Reims Mama Baldé Guinée-Bissau Strasbourg Mohamed Camara Mali Monaco Habib Diallo Sénégal Strasbourg Seko Fofana Côte d'Ivoire Lens Achraf Hakimi Maroc PSG Chancel Mbemba RD Congo OM Terem Moffi Nigeria Nice Marshall Munetsi Zimbabwe Reims Hamari Traoré Mali Rennes Salis Abdul Samed Ghana Lens