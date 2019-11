Vissel Kobe, Iniesta se confie sur son avenir

Actuellement au Japon, l'ancienne légende du FC Barcelone a évoqué son avenir à court terme.

Si son coéquipier Fernando Torres a récemment raccroché les crampons, l'heure de la retraite ne semble pas encore arrivée pour l'immense Andrés Iniesta.

Le talentueux milieu de terrain espagnol fait aujourd'hui le bonheur des fans du Vissel Kobe, au , après avoir écrit les plus belles pages de l'histoire du dans l'une des équipes les plus impressionnantes de tous les temps, aux côtés de ses compères Xavi et Messi.

Du haut de ses 35 ans, Iniesta continue d'enchanter les observateurs par ses prouesses techniques et sa vision du jeu intacte. Son bail avec la formation japonaise expire en 2021. Interrogé sur la possibilité de le prolonger, le champion du monde 2010 a surtout signifié qu'il ne pensait pas à arrêter.

"Est-ce que je me vois prolonger mon contrat ? On ne sait jamais. Aujourd’hui, j’ai toujours l’envie et c’est que qui est important. Je profite de l’entrainement et des matchs. Nous verrons ce que le temps dira", a expliqué Andrés Iniesta dans des propos repris par Marca.

Pour rappel, Iniesta a rejoint le championnat japonais à l'été 2018, après 674 matches joués avec le FC Barcelone.