Real Madrid : quand Ramos égale un record de... Messi !

Le capitaine du Real Madrid a égalé un record de Lionel Messi en trouvant une nouvelle fois le chemin des filets avec les Merengue.

Dans une ère où Lionel Messi et Cristiano Ronaldo empilent les records comme les perles, égaler une performance d'un de ces deux monstres s'apparente à une petite prouesse.

C'est ce qu'a réalisé Sergio Ramos cette semaine, en trouvant le chemin des filets avec le contre Leganes (5-0). Ramos a beau être défenseur, le capitaine du Real Madrid n'a jamais caché son attirance pour le but, inscrivant quelques uns des buts les plus marquants des succès récents de la Maison Blanche, notamment en finale de la .

Extrêmement dangereux de la tête, l'international espagnol soigne aussi ses statistiques sur coup-franc ou sur penalty - c'est comme cela qu'il a marqué cette semaine.

Grâce à ce but, Sergio Ramos a débloqué son compteur en cette saison et a ainsi égalé le record de Lionel Messi, qui était devenu le premier joueur du championnat d' à inscrire au moins un pion au cours de 16 campagnes consécutives !

Une statistique illustrant parfaitement la régularité et la longévité de Sergio Ramos au plus haut niveau. Taulier de l'arrière-garde, le capitaine du Real et de l'Espagne restera l'un des défenseurs-buteurs les plus redoutés de l'histoire.