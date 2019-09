Virgil van Dijk est-il le grand favori pour le Ballon d'Or 2019 ?

Le défenseur central néerlandais a été performant tout le long de l'année. Est-ce suffisant pour décrocher la récompense individuelle suprême ?

Virgil van Dijk peut-il succéder à Fabio Cannavaro 13 ans en devant Ballon d'Or avec son poste de défenseur central. Malgré les contraintes liées à sa fonction et notamment les statistiques devant le but, l'international néerlandais s'est imposé comme une référence mondiale cette année. La remportée avec , où il a été déterminant, a démontré qu'il fallait désormais compter sur lui pour les distinctions individuelles.

L'UEFA ne s'est d'ailleurs pas trompée en le désignant comme meilleur joueur de la saison dernière, devant Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Les deux géants seront d'ailleurs ses principaux concurrents pour décembre prochain et la désignation du Ballon d'Or 2019. L'Argentin a prouvé qu'il restait une valeur sûre, en remportant le prix The Best 2019, décerné lundi dernier par l'UEFA à Milan.

D'ailleurs le défenseur des Reds a été élogieux au moment d'évoquer le sacre de Lionel Messi pour The Best, avec une réaction très fair-play. "Messi a fait une saison exceptionnelle, c’est probablement le meilleur joueur du monde, voire même de l’histoire. Je suis content pour lui", a-t-il déclaré.

Vainqueur de la Ligue des champions et de la Supercoupe d'Europe, Virgil van Dijk 🇳🇱 est-il votre grand favori pour le Ballon d'Or 2019 qui sera remis en décembre prochain ? #LFC



Donnez-nous votre avis — Goal 🇫🇷 (@GoalFrance) September 27, 2019

Ce vendredi, sur nos réseaux sociaux (Facebook et Twitter), nous vous demandons si l'ancien joueur du Celtic et de a l'étoffe d'un Ballon d'Or pour cette année ou s'il faut récompenser un autre joueur, plus en vue dans les statistiques et les titres nationaux.

