WTF - Eto'o désapprouve le classement de The Best

L'ancien attaquant camerounais estime que le trophée The Best aurait dû revenir à des joueurs autres que ceux présents à la cérémonie.

Lionel Messi a été élu lundi soir joueur de l'année de la FIFA. Alors qu'on s'attendait à la consécration de Virgil Van Dijk, c'est donc la Pulga qui a raflé la mise et inscrit son nom au palmarès de cette distinction pour la sixième fois.

La consécration de Messi a été quelque peu contestée, et pas seulement par les médias. Présent à la cérémonie, Samuel Eto'o a estimé que ce prix aurait dû revenir à un joueur de .

💬 Journaliste : "Ronaldo, Messi ou Van Dijk, qui est votre favori ?"

🔥 Samuel Eto'o : "Les meilleurs pour moi sont Salah et Mané, mais ils ne sont pas là..."



👉 Les meilleurs moments de la cérémonie #TheBest à déguster dans #Footissime à 22h40 sur RMC Sport 1 ! — Footissime (@FootissimeRMC) September 23, 2019

Alors qu'il avait été coéquipier de Messi pendant cinq ans à Barcelone, le Camerounais n'était donc pas d'accord avec le trio des nommés et il l'a fait savoir aux journalistes venus l'interroger avant le show. "Les meilleurs pour moi sont Mohamed Salah et Sadio Mané, mais ils ne sont pas là", a-t-il lâché avec sourire, avant de prendre congé et tourner le dos à ses interlocuteurs.

L'Egyptien et le Sénégalais, qui sortent d'une très belle saison avec Liverpool, n'étaient même présents à la cérémonie. Une anomalie qui en a surpris plus d'un. Ils ne figuraient pas non plus dans le onze type FIFPro de l'année.

Le néo-retraité Eto'o aurait donc bien aimé que pour la première fois depuis 1995 et le sacre de George Weah un joueur africain soit sur la plus haute marche du podium.