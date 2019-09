FIFA The Best : la réaction pleine de fair-play de Van Dijk pour Messi

Devancé par Lionel Messi pour le prix FIFA The Best, Virgil van Dijk a fait preuve d'une grande élégance pour le lauréat.

Vainqueur de la et vice-champion d' , Virgil van Dijk avait toutes les raisons d'espérer remporter le trophée FIFA The Best, mais le puissant défenseur néerlandais a été devancé par l'inévitable Lionel Messi.

L'Argentin s'est adjugé cette distinction individuelle pour la sixième fois de sa carrière.

Un sacre qui a engendré de vives réactions, de nombreux observateurs du monde entier ne comprenant pas le choix de plébisciter Messi face au défenseur.

Le principal intéressé, de son côté, a fait preuve d'une grande élégance au moment de commenter les votes.

"Messi a fait une saison exceptionnelle, c’est probablement le meilleur joueur du monde, voire même de l’histoire. Je suis content pour lui", a-t-il déclaré.