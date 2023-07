Vinicius témoigne son soutien à Benjamin Mendy

En début de semaine, l'ancien défenseur de Manchester City Benjamin Mendy a été déclaré non coupable de viol et de tentative de viol par un jury de la Chester Crown Court en Angleterre.

Le Français avait été inculpé en août 2021, ce qui signifie qu'il n'a pas joué au football professionnel depuis près de deux ans. Il est actuellement agent libre, son contrat avec Man City ayant expiré au début du mois.

À la suite du verdict, Mendy a reçu une vague de soutien de la part de ses collègues professionnels. L'un d'entre eux, Vinicius Junior, s'est exprimé et la star du Real Madrid s'est également insurgée contre le traitement que le joueur de 28 ans a reçu au cours des deux dernières années.

"Je suis désolé pour tout ce que tu as vécu, Benjamin Mendy.

Tu as perdu deux ans de ta carrière, mais c'est le moins que l'on puisse dire... Et les dégâts psychologiques ? Il est certain que votre vie ne sera plus jamais la même. La culture de la destruction des réputations a fait son chemin..."

L'attaquant de l'Atletico Madrid Memphis Depay a fait de même lorsqu'il a été annoncé que Mendy avait été déclaré non coupable.

L'affaire a eu un impact important sur un certain nombre de footballeurs, Vinicius et Memphis étant ceux qui ont fait connaître leurs sentiments à ce sujet.