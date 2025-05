Vinicius et Rodri dans la même équipe ? L'incroyable rebondissement

Real Madrid vs Real Sociedad

Au Real, la prochaine priorité sera de trouver un milieu de terrain capable de donner le ton aux Merengues.

Le Real Madrid a l'intention de conclure un accord avec Alvaro Carreras (Benfica) avant la Coupe du Monde des Clubs afin de renforcer sa défense remodelée, qui compte déjà Dean Huijsen et Trent Alexander-Arnold. Cela permettrait de cocher trois de ses priorités et constituerait probablement la seule affaire restante avant la Coupe du Monde des Clubs, à l'exception peut-être de Nico Paz. Cependant, la prochaine priorité sera de trouver un milieu de terrain capable de donner le ton aux Merengues.

Arsenal semble bien parti pour remporter la course pour Martin Zubimendi (Real Sociedad), le milieu de terrain le plus souvent cité par les Merengues, notamment avec l'arrivée de Xabi Alonso. D'autres alternatives commencent cependant à émerger, avec des joueurs comme Angelo Stiller et Tijjani Reijnders dans leurs réflexions.

Le Real Madrid aura les yeux rivés sur Rodri Hernandez

L'article continue ci-dessous

Avant Zubimendi, Stiller ou Reijnders, le joueur que le Real Madrid avait pressenti comme recrue vedette au milieu de terrain était Rodri Hernandez, de Manchester City, avant sa rupture des ligaments croisés en début de saison. Le Ballon d'Or est de retour dans l'effectif de City pour affronter Bournemouth mardi soir, pour la première fois depuis huit mois.

La Cadena SER indique que les dirigeants du Real Madrid suivront de près son rétablissement. Rodri est apprécié du Real Madrid et originaire de la capitale espagnole. S'il retrouve son ancien niveau, il pourrait également être envisagé pour un transfert cet été.

Le joueur de 28 ans constituerait une rare exception à la politique de transfert habituelle des Merengues, signe à la fois de la rareté des milieux de terrain de son niveau sur le marché et de ses propres qualités. En général, le Real Madrid ne dépense beaucoup d'argent que pour des joueurs d'une vingtaine d'années ou d'adolescence, comme investissement à long terme, et ils voudront sans doute voir des preuves claires que Rodri ne souffre pas de l'impact de la blessure.