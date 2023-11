Vinicius encore blessé ! Le Real Madrid tremble...

Le Real Madrid semblait se remettre de ses problèmes de blessures ces dernières semaines, mais la trêve internationale a entraîné deux revers majeurs.

Outre les absences de longue durée d'Eder Militao et de Thibaut Courtois, Kepa Arrizabalaga se remet actuellement d'une blessure, tandis qu'Aurélien Tchouameni sera probablement absent jusqu'à la fin de l'année 2023. Eduardo Camavinga, victime d'une entorse du genou lors d'un entraînement avec la France, sera également absent jusqu'à la mi-janvier.

L'article continue ci-dessous

Les choses ont empiré au début de la campagne de qualification pour l'Amérique du Sud, et après seulement 27 minutes dans une défaite 2-1 contre la Colombie, Vinicius Junior est sorti blessé, visiblement souffrant et frustré. Selon Diario AS, aucun diagnostic officiel n'a encore été posé.

Après le match, Vinicius a expliqué qu'il pensait qu'il s'agissait du même problème que sa blessure du début de saison.

"Je pense que c'est la même blessure que la dernière fois. J'ai pris un coup à cet endroit et j'ai été un peu blessé par la suite. Demain, nous ferons des tests pour voir comment je vais."

Vinicius n'a pas exclu d'être présent pour la rencontre entre le Brésil et l'Argentine cinq jours plus tard, mais il a admis que ce serait "difficile".

Plus tôt dans la saison, Vinicius a souffert d'une légère déchirure à la cuisse lors d'un match contre le Celta Vigo en août, ce qui l'a empêché de jouer pendant un peu plus d'un mois. S'il s'agit du même problème, il pourrait également manquer le reste de la saison 2023 du Real Madrid, étant donné que la trêve de Noël commence le 20 décembre.