Vinci Cup 2019 - Qui sera le nouveau Eduardo Camavinga ?

Organisée ce week-end, la 4e édition de la Vinci Cup rassemble 12 clubs dont le PSG, l'OM et la Juventus. Eduardo Camavinga (Rennes) s'y était révélé.

La quatrième édition de l a Vinci Cup (organisée avec le ) a lieu à Meudon ce samedi 24 et ce dimanche 25 août. Douze équipes et 250 joueurs sont présentes pour tenter de succéder au , vainqueur l'an passé.

Ce tournoi qui rassemble des joueurs U15 a déjà vu des talents s'exprimer à l'image d'Eduardo Camavinga. Le milieu de terrain du a réalisé une prestation bluffante face au Paris Saint-Germain du haut de ses 16 ansn lors de la deuxième journée de . De nombreux scouts seronts d'ailleurs présents ce week-end pour tenter de flairer de bons coups avec les centres de formation de plusieurs clubs professionnels en compétition.

L'article continue ci-dessous

Tonsser United sera présent avec une sélection de joueurs recrutés dans tout l'Hexagone, après plus de 5000 candidatures. L'an passé, deux jeunes issus de cette équipe inédite avaient pu obtenir des essais à . Pour rappel, Tonsser est une application qui met en relation plus de 800 000 joueurs avec des entraîneurs et des recruteurs.

Voici le joli programme de la #VINCIcup !

Les deux premiers de chaque poules s'affronteront ensuite pour une place en finale. pic.twitter.com/uNXkEpHC3i — VINCI Cup (@VINCI_Cup) August 20, 2019

Les équipes engagées : PSG, OM, LOSC, Angers, Stade Rennais, , , Paris FC, Porto, , Urawa Red Diamonds et Tonsser United.

Règlement : Âge de participation saison 2019/2020 : Catégorie U15 (joueurs nés en 2005 et 2006). Pré-liste de 20 joueurs maximum (16 joueurs + 4 coaches ou 17 joueurs + 3 coaches ou 18 joueurs + 2 coaches). Tous les matchs seront dirigés par des arbitres officiels désignés par la Ligue Paris Ile-de- en accord avec la Direction Technique de l’arbitrage.