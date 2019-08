Rennes-PSG (2-1) : Eduardo Camavinga, les chiffres clés d'un match XXL

Élu homme du match dimanche contre Paris (2-1), à 16 ans et demi, Eduardo Camavinga a bluffé tout le monde. Il est la nouvelle sensation rennaise.

Quelle partition ! Alors qu'il n'aura 17 ans qu'en novembre, Eduardo Camavinga a bluffé tout le Roazhon Park dimanche, réalisant un match XXL face au PSG (2-1), crédité du trophée de l'homme du match. Le premier de sa jeune carrière.

Après la rencontre, M'Baye Niang, qui a lui-même démarré en professionnel avec à 16 ans et 4 mois, disait à propos de Camavinga : "Il a fait un très grand match. Mais il ne me surprend plus, je le vois tous les jours. Maintenant, il faut qu'il garde la tête sur les épaules."

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Dimanche soir, la nouvelle sensation rennaise a étouffé le milieu de terrain parisien, s'offrant une première passe décisive en professionnel, sur le but de Romain Del Castillo (2-1, 48e).

16 - Eduardo Camavinga (16 ans & 9 mois) est le plus jeune joueur à délivrer une passe décisive en depuis qu'Opta analyse la compétition en 2006/07. Diamant. @staderennais pic.twitter.com/iH191xz3JY — OptaJean (@OptaJean) August 18, 2019

Eduardo Camavinga a réalisé un match dans la lignée de celui qu'il avait fait la semaine passée à (0-1). Il a pratiquement fait un sans faute avec le ballon, terminant la rencontre avec 97,6% de passes réussies sur 41 passes tentées. Soit le meilleur pourcentage des joueurs de champ.

Sur l'ensemble du match, il a été le Rennais qui a touché le plus de ballons avec Jérémy Gélin (60). Il a aussi été le Rennais qui a disputé le plus de duels avec M'Baye Niang (17), et celui qui a subi le plus de fautes adverses (6).



° Voici les ballons touchés et les zones de jeu du Rennais Eduardo Camavinga contre le PSG (2-1) dimanche.

Plus précoce que Kylian Mbappé, qui était également sur la pelouse dimanche soir, Eduardo Camavinga a déjà tout d'un crack. Un phénomène que les Bretons connaissent bien maintenant et dont l'Hexagone n'a sûrement pas fini d'entendre parler...

Benjamin Quarez, au Roazhon Park à Rennes.