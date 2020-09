Vincent Labrune élu président de la LFP

L’ancien président de l’Olympique de Marseille, Vincent Labrune, vient d’être désigné nouveau patron de la Ligue Professionnelle de football.

La LFP a un nouveau président. Nathalie Boy De La Tour a cédé sa place, et pour lui succéder on a fait confiance à Vincent Labrune. Cela a été confirmé par l'Assemblée générale. L’ex-homme fort de l’ a été élu à la tête de l’instance à l’issue d’un vote du conseil d'administration, et qui l’a vu récolter 14 voix contre 10 pour Michel Denisot.

Retour au-devant de la scène pour Labrune

Denisot était pourtant le grand favori pour prendre les commandes de la Ligue. Finalement, l’ancien patron du PSG s’est donc vu devancer par l’ancien cacique olympien. Ce dernier n’est pas un inconnu au sein de la LFP, puisqu’il siégeait en tant que membre du conseil d’administration.

Désigné par le Conseil d’Administration de la @LFPfr, Vincent Labrune est élu Président de la LFP par l’Assemblée Générale de la LFP. — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) September 10, 2020

Labrune (49 ans) avait quitté ses fonctions à Marseille en 2016 avec le retrait de l’ancien propriétaire Margarita Louis-Dreyfus. Mais, il est resté dans le football et a travaillé dans l’ombre pendant quatre ans. C’est ce qui explique certainement pourquoi il a reçu tant de soutiens au moment du choix final. Laurent Nicollin et Loic Féry sétaient notamment rangés de son côté. A noter que Gervais Martel faisait également partie des candidats pour cette responsabilité.

Labrune sera le premier président de la Ligue de l'ère post- . Mais, malgré la disparation de cette compétition, il aura certainement beaucoup de pain sur la planche pour promouvoir le football professionnel français et ses deux championnats.