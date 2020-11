Villas-Boas : "Pas à la hauteur de l’histoire du club"

L’entraineur de l’OM, André Villas-Boas, a assumé ses responsabilités après la déroute essuyée à Porto en Ligue des Champions.

L’ traverse actuellement une profonde crise en raison d’une succession de mauvais résultats, et en particulier sur la scène européenne. La défaite contre le mardi dernier (0-3) semble être la goutte qui a fait déborder le vase. La piètre prestation livrée, mais aussi et surtout la décevante attitude qui a été affichée ont provoqué une grosse colère chez les supporters.

Après la rencontre, André Villas-Boas n’avait pas été très critique, pesant ses mots à chaque intervention. En revanche, à froid ce jeudi, le technicien portugais n’a pas manqué de se lâcher, et reconnaitre que Marseille est très loin du niveau auquel il est censé être. « A Porto, c'était un match pathétique, on n'était pas au niveau. Vous avez vu que ce n'était pas le système. On a perdu le match car on était mauvais, il n'y a rien à ajouter. On n'est pas à la hauteur de l'histoire du club, moi le premier. On le sait », a-t-il concédé.

Villas-Boas motivé pour relancer l’OM

Villas-Boas a décidé de rester au club l’été dernier afin de guider l’équipe phocéenne en Ligue des Champions. Aujourd’hui, il se retrouve sous le feu des critiques. L’intéressé assure qu’il n’aura aucun souci à laisser son poste si on juge qu’il n’est plus l’homme de la situation : "Je suis pragmatique. Le jour où je ne suis pas au niveau des attentes de l'OM, je suis le premier à le reconnaitre. Je ne suis pas ici pour l'argent ou pour améliorer ma carrière. Je me mets plus de pression à moi-même ». Cela étant dit, il promet de tout faire pour redresser la barre : « Les excités peuvent se calmer, et les entraineurs qui veulent entrainer l'OM, peuvent attendre un peu. Les autres coaches parlent toujours de l'OM. Moi aussi j'ai des rêves..."

Enfin, et tout en les appelant à se redresser, le coach lusitanien a aussi cherché à protéger ses joueurs. Il n’a d’ailleurs pas manqué à rétorquer à ceux qui s’attaquant à son joueur vedette, Dimitri Payet. « Ce sont des choses du vestiaire, je ne vais pas l'exposer ici. On a beaucoup parlé avec lui. Si je ne suis pas capable de le mettre à son niveau de l'an dernier, c'est moi le responsable, pas lui », a tonné l’entraineur phocéen.