Viktor Gyokeres à Madrid, c'est validé

A Madrid, un transfert surprise de la star du Sporting CP, Viktor Gyokeres, est évoqué.

L'Atlético Madrid aurait fait d'Alex Baena et du défenseur Cristian Romero ses priorités pour le mercato estival, mais au Portugal, un transfert surprise de la star du Sporting CP, Viktor Gyokeres, est évoqué. L'attaquant suédois, deuxième derrière Kylian Mbappé (Real Madrid) dans la course au Soulier d'Or grâce à la pondération des buts, devrait quitter Lisbonne cet été.

Depuis l'été dernier, des intérêts ont été exprimés pour Gyokeres, mais personne n'a déboursé le prix de l'international suédois. Il mènerait le Sporting au titre de Primeira Liga devant Benfica cette saison.

Barcelone envisageait Gyokeres comme un successeur à long terme de Robert Lewandowski, et le directeur sportif Deco a parlé positivement de Gyokeres. Pourtant, il a écarté les Blaugrana, le numéro 9 n'étant pas à l'ordre du jour cet été.

L'article continue ci-dessous

Malgré une clause libératoire de 100 millions d'euros dans son contrat, le Sporting et Gyokeres ont conclu un accord de principe prévoyant un départ pour environ 70 à 75 millions d'euros cet été. On s'attendait généralement à un transfert en Premier League, mais rares sont ceux qui peuvent se permettre une telle somme. Arsenal, à la recherche d'un attaquant, s'est renseigné sur sa disponibilité.

Selon Record au Portugal, cité par Diario AS, l'Atlético Madrid mène la course pour Gyokeres. Leurs informations, et le titre à la une, indiquent que les fonds supplémentaires provenant de la Coupe du Monde des Clubs et de leur accord de sponsoring avec Nike leur ont permis d'obtenir des fonds supplémentaires, et que l'Atlético poursuit les négociations pour Gyokeres.

Cependant, cette information a été démentie par Edu Burgos, journaliste de Diario AS, qui affirme qu'il n'y a eu aucun contact de l'Atlético avec l'entourage de Gyokeres ou le Sporting. Il pourrait s'agir d'une stratégie pour faire grimper son prix.

Cette nouvelle a quelque peu surpris ceux qui suivent le club en Espagne. Avec Baena et Romero en tête de leur liste de priorités, il semble probable que la majeure partie de leur budget leur soit consacrée. Après avoir recruté Julian Alvarez (75 M€ plus 15 M€ de bonus) et Alexander Sorloth (33 M€) l'été dernier, il serait surprenant qu'ils dépensent à nouveau beaucoup dans ce domaine.