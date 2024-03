VIDEO : Tentative de drague de l'arbitre lors de Real Sociedad - PSG

La Real Sociedad a connu une soirée frustrante mardi, puisqu'elle a été éliminée de la C1 après une défaite 4-1 en score cumulé contre Paris

Mikel Merino a offert un beau moment au public en inscrivant un but de consolation en fin de match. Le milieu de terrain de 27 ans a connu une fin de match mouvementée, puisqu'il s'est entretenu à plusieurs reprises avec l'arbitre Michael Oliver.

Selon Relevo, Merino a révélé qu'Oliver lui avait demandé s'il souhaitait que les arrêts de jeu soient prolongés à la fin du match.

Une discussion étrange avec l'arbitre

"Nous méritions un but. Nous avons fait de très bonnes choses, en tournant autour du but adverse. L'arbitre lui-même m'a demandé : "Voulez-vous qu'on en rajoute ou pas ?" et j'ai répondu que nous voulions toujours en rajouter ici."

Oliver et Merino ont également discuté après le coup de sifflet final. L'arbitre, connu en Angleterre pour être un fan de Newcastle United, aurait demandé à Merino s'il était prêt à rejoindre le club de Premier League, pour lequel il a joué entre 2017 et 2018. Une tentative de drague qui n'est pas passée inaperçue. Pour Merino et la Real Sociedad, le seul objectif est désormais la Liga. Il est impératif qu'ils retrouvent la forme dans les semaines à venir s'ils veulent retrouver l'Europe la saison prochaine.