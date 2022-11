VIDÉO - Le magnifique but d’Alexis Sanchez sur coup franc lors de Monaco – OM

Alexis Sanchez a inscrit un coup franc exceptionnel lors de l’opposition entre Monaco et l’OM.

Alexis Sanchez a fait parler la poudre ce dimanche. Lors du derby contre Monaco, le Chilien a ouvert le score à la 36e sur un magnifique coup franc. Une feuille morte qui est allé se loger en pleine lucarne, laissant Alexander Nubel sans réaction. Un vrai chef d’œuvre.

Le premier coup franc d’Alexis Sanchez depuis cinq ans

Sanchez a marqué sur un coup franc qu’il a lui-même provoqué. Une réalisation qui est venue récompenser une première période exceptionnelle de sa part, avec une très grande activité aux avant-postes.

Pour retrouver la trace d’un but sur coup franc d’Alexis Sanchez il faut remonter au 17 avril 2017 lors d’un match de Premier League entre Arsenal et Middlesbrough. Et ce n’est que le 8e coup franc direct toute sa carrière.

A la mi-temps, Valentin Rongier, le milieu olympien, a fait savoir que le Chilien n’était pas un obsédé de cet exercice. « Il s’entraine de temps mais pas souvent. Mais il a du talent et il nous aide », a confié l’ancien nantais sur Amazon Prime.

Ce but est le 7e de l’ancien intériste depuis son arrivée à Marseille l’été dernier. Il n’a pas suffi cependant pour entrer aux vestiaires avec l’avantage à la marque. Monaco ayant égalisé avant la pause sur un autre geste technique remarquable. Wissam Ben Yedder a transformé un pénalty d’une brillante Panenka.