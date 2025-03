VIDÉO - La grosse boulette de Donnarumma face à l'Allemagne

Allemagne vs Italie

Gianluigi Donnarumma a offert le but du break à l'Allemagne sur une erreur monumentale. L'Italie éliminée de la Ligue des Nations.

Ce dimanche 23 mars 2025 restera comme une soirée noire pour Gianluigi Donnarumma. Lors du quart de finale retour de la Ligue des Nations entre l’Allemagne et l’Italie, le gardien du PSG a commis une erreur fatale. Alors que les Italiens, déjà battus 2-1 à l’aller, tentaient de rester dans la course, Donnarumma a laissé Jamal Musiala marquer dans un but vide à la suite d’un corner rapide. Le gardien, occupé à donner des consignes à sa défense, n’a pas vu Joshua Kimmich déclencher le coup de coin en vitesse. Musiala, seul au premier poteau, n’a eu qu’à pousser le ballon au fond des filets (35ᵉ).

Le piège allemand : un coup parfait

L’Allemagne a su exploiter le manque de vigilance italienne avec une intelligence tactique redoutable. Quelques instants plus tôt, Donnarumma avait réalisé une parade spectaculaire sur une tête de Tim Kleindienst. Mais alors qu’il discutait avec ses défenseurs, Kimmich a frappé le corner en vitesse, profitant d’un relâchement général. Un geste malin, mais qui souligne les lacumes structurelles d’une Italie en crise.

AFP

3-0 à la pause, l’Italie humiliée

Le deuxième but allemand a scellé le sort des Azzurri. Avant la mi-temps, Kleindienst a enfoncé le clou (45ᵉ), portant le score à 3-0. Une humiliation pour une Italie éliminée de la compétition en perdant ses deux rencontres des quarts. « On a manqué de concentration à des moments clés », a reconnu Donnarumma, régulièrement critiqué pour ses erreurs en club comme en sélection.

L'article continue ci-dessous

Donnarumma, un gardien trop inconstant

Si le portier italien est capable d’arrêts phénoménaux, ses bourdes répétées interrogent. Avec le PSG, il en a commis plusieurs depuis son arrivée au club en 2021, dont la plus célèbre contre Karim Benzema en Ligue des Champions 2021/2022. Ce nouvel échec renforce les doutes sur sa capacité à gérer les enjeux de haut niveau. Pour l’Italie, cette élimination sonne comme un avertissement avant la Coupe du Monde 2026.