Allemagne - Italie : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Allemagne vs Italie

Comment regarder le match de la Ligue des Nations entre l'Allemagne et l'Italie, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

Bousculée mais victorieuse à San Siro (2-1), l’Allemagne accueille l’Italie ce dimanche à Dortmund avec l’ambition de valider son billet pour les demi-finales de la Ligue des Nations. Une performance qui marquerait un tournant pour la Nationalmannschaft, jamais qualifiée pour le Final Four depuis la création de la compétition.

Portés par un Joshua Kimmich inspiré – double passeur jeudi soir – les hommes de Julian Nagelsmann ont su réagir avec autorité après avoir concédé l’ouverture du score. Tim Kleindienst, entré à la pause, a rapidement égalisé de la tête avant que Leon Goretzka, lui aussi de retour en sélection, n’offre une victoire précieuse. Cette démonstration de caractère renforce la dynamique d’une équipe allemande invaincue depuis huit matchs en Ligue des Nations et plus largement sur une belle série de 11 victoires et 4 nuls sur ses 16 derniers matchs.

Une Italie dos au mur

Côté italien, le sélectionneur n’a pas manqué de rappeler la nécessité de jouer « à visage découvert », fidèle à sa philosophie offensive. Mais la défaite à Milan, malgré un départ idéal signé Sandro Tonali, a mis en lumière les lacunes persistantes de la Nazionale, notamment sur coups de pied arrêtés. Malgré un dernier quart d’heure intense, les Azzurri ont échoué à égaliser et enchaînent deux défaites consécutives, une première depuis l’ère Luciano Spalletti.

Pour inverser la tendance, l’Italie devra afficher un tout autre visage. Le sélectionneur envisage plusieurs ajustements dans son onze de départ : Scamacca, Berardi ou encore Bastoni pourraient être appelés à renforcer un collectif en quête de solidité et de tranchant offensif.

Getty

Une place en demi-finale et bien plus encore

Le vainqueur de cette double confrontation affrontera le Portugal ou le Danemark au mois de juin. Pour l’Allemagne, une qualification ouvrirait les portes d’un Final Four organisé à domicile. Pour l’Italie, ce serait l’occasion de sauver une campagne européenne en demi-teinte et de viser un premier sacre dans la compétition.

Sur quelle chaine suivre le match Allemagne - Italie ?

La rencontre entre l'Allemagne et l'Italie, prévue ce dimanche 23 mars à partir de 20h45, n'est diffusée sur aucune chaine française. En revanche, il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme de L'Equipe, L'Equipe Live Foot.

D'autres chaines diffusent cette partie à l'étranger. En Suisse, c'est RTS 2 qui retransmet la partie tandis qu'en Belgique c'est disponible sur DAZN. La chaine italienne RAI 1 et l'allemande RTL diffusent au niveau local. Le groupe portugais Sports TV proposent aussi cet évènement (Sports TV 2). Dans la région MENA, le duel est diffusé sur la chaine émiratie BeIN Sports 3. Des chaines et applis qui peuvent être visibles en France grâce à un VPN.

Horaire et lieu du match

UEFA Nations League A - Championship Playoff Signal Iduna Park

Le match de l'UEFA Nations League entre l'Allemagne et l'Italie se jouera au Signal Iduna Park à Dortmund, Allemagne.

Il débutera à 20h45 le dimanche 23 mars, heure française.

Infos des équipes et effectifs

Infos de l'équipe d'Allemagne

Le sélectionneur de la Mannschaft, Julian Nagelsmann, pourrait cette fois titulariser Tim Kleindienst à la pointe de l’attaque à la place de Jonathan Burkardt, tandis que Deniz Undav représente une autre option offensive crédible.

Au milieu de terrain, Leon Goretzka devrait conserver sa place, alors que Pascal Gross pourrait être concurrencé par Robert Andrich ou Angelo Stiller pour une place dans l’entrejeu.

Côté infirmerie, plusieurs cadres manquent toujours à l’appel : Kai Havertz, Benjamin Henrichs, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic, Marc-André ter Stegen et Florian Wirtz sont tous indisponibles pour cette rencontre.

Infos de l'équipe d'Italie

La Squadra Azzurra devra faire sans l’avant-centre Mateo Retegui et le piston gauche Federico Dimarco, tous deux forfaits sur blessure. Riccardo Calafiori, incertain, reste un doute majeur à l’approche de cette rencontre décisive.

En cas d’absence de Calafiori, c’est Alessandro Buongiorno qui pourrait débuter dans l’axe gauche d’une défense à trois.

Au milieu, Sandro Tonali devrait rester le maître à jouer, tandis que Luciano Spalletti pourrait enregistrer les retours d’Andrea Cambiaso et Mattia Zaccagni, remis de leurs pépins physiques.

