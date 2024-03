VIDEO : L'énorme raté de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo n'en croyait pas ses yeux après avoir manqué une incroyable occasion pour Al-Nassr lundi soir.

Ronaldo s'est vu offrir une occasion en or d'égaliser pour Al-Nassr contre Al-Ain lundi soir, mais il a manqué le cadre à trois mètres du but. Un tir à distance est détourné par le gardien directement dans la direction de Ronaldo, mais l'international portugais ne parvient pas à cadrer sa tentative alors que le but est vide. Al-Nassr abordait la rencontre avec un score de 1-0 à l'issue du match aller.

Deux buts de Soufiane Rahimi permettaient à Al Ain de mener 3-0 sur l'ensemble des deux matches, mais les Saoudiens répliquaient grâce à une tentative d'Abdulrahman Ghareeb, un but contre son camp et une frappe d'Alex Telles pour égaliser à 3-3 et forcer la prolongation. L'attaquant portugais a connu des ratés ces derniers temps, son dernier but remontant au 25 février pour l'Arabie saoudite.

Avec l'échec de lundi, le joueur d'Al-Nassr en est à son troisième match consécutif sans but. Al-Nassr affronte Al-Ahli le vendredi 15 mars en championnat, dans le cadre d'une bataille entre les deuxième et troisième de la Saudi Pro League. Ronaldo et ses coéquipiers ont six points d'avance sur leur concurrent, mais se trouvent à 12 points du leader Al-Hilal.