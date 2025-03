VIDEO - Tousart : "Aller le plus loin possible dans cette compétition"

Le capitaine des Bleuets ne se pose aucune limite alors qu'il s'apprête à défier l'Espagne avec ses coéquipiers.

En conférence de presse, Lucas Tousart s'est montré admiratif de la Rojita, que les Bleuets défient jeudi en demi-finales de l'Euro Espoirs. Le milieu lyonnais a décrypté le style des Ibériques.

"C'est une très belle équipe, on a pu le voir. Ils ont loupé leur match contre l'Italie (1-3) même si les Italiens n'avaient pas vu le jour pendant les trente premières minutes. C'est une équipe qui aime le ballon, capable de faire de longs moments de possession avec beaucoup de vitesse devant. On connaît leurs joueurs, ce sera un match équilibré, on a des forces à faire valoir.", a analysé le capitaine des Bleuets.