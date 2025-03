VIDÉO - Mikel Arteta : "Je sais qu'un jour je serai limogé"

Alors qu'Arsenal occupe la 14e place du classement avec 13 points en 10 matchs, l'entraîneur se sait menacé. Mais il veut se réfugier dans le travail.

Défait sur sa pelouse par Wolverhampton (1-2) dimanche soir, Arsenal occupe la 14e place de la Premier League avec 13 points en 10 matchs, après avoir perdu trois matchs à domicile successifs dans la compétition, et compte huit points de retard sur les leaders, qui se trouvent être leurs rivaux du nord de Londres : Tottenham.

Après dix matches, le total de points des Gunners est le plus bas depuis 1981, lorsque Arsenal n'avait récolté que 12 points lors de ses 11 premiers matchs avant d'en remporter six de suite. Arsenal se rendra à Tottenham dimanche prochain et devra afficher un tout autre visage pour vaincre l'équipe de José Mourinho.

"Je savais qu'un jour je serais limogé ou que je quitterais le club"

En cas de défaite, la position de Mikel Arteta pourrait s'avérer encore plus fragilisée. Après la défaite face aux Wolves, l'Espagnol, ancien adjoint de Pep Guardiola à Manchester City, se savait déjà menacé. "Quand j'ai décidé de devenir entraîneur, je savais qu'un jour je serais limogé ou que je quitterais le club. Je ne sais pas si c'est le lendemain de la signature de mon contrat, dans un mois, dans un an, ou six mois, donc je ne m'inquiète jamais pour ça", a-t-il concédé, lucide sur sa situation.

"Ma seule préoccupation est de tirer le meilleur de mes joueurs, de rendre le meilleur service possible au club et de m'améliorer encore et encore. Je sais que dans ce métier, je serai un jour licencié ou que je partirai, mais je ne sais pas quand cela arrivera", a ensuite ajouté l'ancien milieu de terrain du club, en sursis.

Face aux Spurs, Mikel Arteta espère pouvoir s'appuyer sur son attaquant Pierre-Emerick Aubameyang, lequel est considérablement moins décisif qu'il ne l'était par le passé. Le penalty d'Aubameyang a certes permis à Arsenal de battre Manchester United début novembre, mais les nombreux buts de l'ancienne star de Dortmund manquent à l'appel cette saison. Lorsqu'on lui a demandé s'il était inquiet, Arteta a déclaré : "Je pense que nous le sommes tous parce que le principal buteur du club pour le moment ne marque pas de buts, donc ma plus grande préoccupation est de savoir comment l'aider davantage à marquer des buts parce que nous avons besoin de ses buts".