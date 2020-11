Ancien capitaine de l'Atlético, Gabi Fernandez annonce sa retraite

Sur Instagram, le milieu de terrain espagnol de 37 ans, libre de tout contrat depuis cet été, a annoncé avec émotion sa retraite professionnelle.

Il faisait assurément partie des joueurs emblématiques de la et de l'Atlético de Madrid. Gabi Fernandez, ancien milieu de terrain des Colchoneros, a annoncé sa retraite professionnel, dimanche soir. Désormais âgé de 37 ans, il était libre de tout contrat depuis le mois de juin et la fin de son aventure au , à Al Sadd.

Quelques mois après avoir quitté le club entraîné par Xavi Hernandez, autre milieu de terrain emblématique du football espagnol, Gabi Fernandez, qui a disputé 417 matchs et remporté six titres avec l'Atlético, équipe dont il avait été le capitaine pendant six saisons, a annoncé son choix sur son compte Instagram.

Des adieux et de nombreux remerciements pour Gabi

"Quand j'ai commencé à jouer au football, je n'avais jamais imaginé que mes rêves se réaliseraient. Aujourd'hui est venu le jour de mettre fin à ma carrière de footballeur. Je voulais remercier toutes les personnes qui ont fait partie de ce chemin, tous mes coéquipiers, coachs, travailleurs de toutes les équipes et, bien sûr, ma famille et mes amis, car ils ne m'ont jamais laissé m'effondrer dans les moments de difficulté", a d'abord déclaré l'ancien numéro 14, avant de poursuivre.





"Aussi à tout ce passe-temps qui m'a exigé et aussi encouragé à être meilleur, non seulement sur le terrain, mais aussi en dehors de celui-ci. Enfin à toi FOOTBALL, pour m'avoir donné l'opportunité d'être éternel dans la mémoire de nombreuses personnes (sans aucun doute le plus grand patrimoine que j'aie jamais acquis). Maintenant, je dois m'occuper du mien. Merci à tous !", a ensuite ajouté l'Espagnol, Champion d' en 2014 avec les Colchoneros, dont l'avenir pose désormais question.

Selon les dernières informations en provenance d'Espagne, il pourrait prochainement intégrer le staff de Diego Simeone dans la capitale espagnole. Un retour au sein de son club formateur n'est donc pas à exclure, lui qui est toujours très apprécié des supporters et du technicien argentin, qui souhaite pour s'appuyer sur son expérience.