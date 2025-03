VIDEO - Lloris : "Pour le club c'est historique"

Tottenham et son capitaine Hugo Lloris se sont qualifiés ce mercredi pour la première demi-finale de Ligue des champions de leur histoire.

C'est un exploit qu'ont réalisé les Spurs de Tottenham ce mercredi soir au terme d'un match totalement fou. Vainqueurs au match aller 1-0 sur leur pelouse, les coéquipiers d'un Heung-min Son double buteur se sont qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des champions malgré la défaite à l'Etihad Stadium (3-4).

Dans le dernier carré, les hommes de Mauricio Pochettino retrouveront l'Ajax d'Amsterdam. "Tout est possible à ce stade de la compétition, a estimé Hugo Loris après la rencontre. Sortir des poules comme on l'a fait, battre Dortmund, battre City et maintenant l'Ajax qui est certainement l'équipe la plus séduisante en Europe actuellement. Même si ce sont des jeunes joueurs, c'est déjà une grande équipe."

"Il faut mettre toutes les chances de notre côté pour croire en l'exploit. Pour le club c'est historique mais on n'a pas envie de s'arrêter là. De l'autre côté le Barça et Liverpool ont plus l'habitude, Liverpool l'a fait la saison dernière. Quand il y a des opportunités comme celle-ci il faut les saisir et en tout cas avoir le moins de regrets possible."

Actuellement troisièmes de Premier League avant un nouveau déplacement qui s'annonce bouillant sur la pelouse de Manchester City samedi (13h30), les Spurs se veulent ambitieux, eux qui s'apprêtent à goûter pour la première fois au dernier carré de la prestigieuse compétition.