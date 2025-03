VIDÉO - Clément Grenier : "Du très haut niveau en face"

Le milieu de terrain estime que les Bretons n'ont pas à rougir de leur prestation face à une très bonne équipe du FC Séville, plus expérimentée.

L'apprentissage de la Ligue des Champions n'a rien d'une chose aisée. Disputant la première C1 de son histoire, le Stade Rennais ne s'est toujours pas imposé depuis le début de la compétition. Mercredi soir, les Rouge et Noir se sont logiquement inclinés sur la pelouse du FC Séville (1-0), lors de la 2e journée de la phase de groupes.

"On continue d'apprendre et de donner le maximum"

Clément Grenier, milieu de Rennes, s'est confié au micro de Téléfoot après la rencontre. Selon lui, il convient tout simplement de reconnaître que le FC Séville est une équipe d'un niveau supérieure. "On avait un plan de jeu avec beaucoup de sacrifices et d'efforts défensifs car on savait que c'était une équipe qui a la possession. Ils ont eu beaucoup plus d'occasions que nous, Alfred (Gomis) nous a maintenus longtemps dans le match", a d'abord expliqué le joueur formé à l'Olympique Lyonnais.

"On les a un peu embêtés en première période, après c'est du très haut niveau en face, avec beaucoup d'expérience. On continue d'apprendre et de donner le maximum. On peut être fiers de nous ce soir. On est tombés sur une équipe prête pour cette compétition", a ensuite analysé Clément Grenier. Lucide.