FC Séville - Rennes (1-0) : A trop subir, le Stade Rennais a logiquement craqué

Largement dominé par le FC Séville, le Stade Rennais a longtemps compté sur un Gomis en état de grâce. Mais les Bretons se sont logiquement inclinés.

En conférence de presse, Julen Lopetegui s’était énervé sur le manque de questions concernant le . En , la rencontre du face aux Bretons avait tout d’une formalité. Face à un adversaire novice dans la compétition, peu voyait les Andalous se faire surprendre. Surtout qu’après le nul à , les coéquipiers de Jules Koundé avaient besoin d’une victoire. Les Sévillans ont longtemps tenté et buté avant d’enfin trouver la faille grâce à Luuk de Jong, auteur de l’unique but du match (1-0).

24 tirs pour Séville, deux pour Rennes…

Frustrés après le nul concédé face à Krasnodar, les Rennais ne repartiront pas avec le même sentiment d’Espagne. Dans cette deuxième journée, les hommes de Julien Stéphan ont encore un peu plus vu ce qui les séparait du haut niveau et d’un sextuple vainqueur de .

Pourtant la ville andalouse était plutôt un bon souvenir pour les Bretons. Ils avaient réalisé leur premier exploit européen il y a deux saisons en sortant le voisin du Betis. Ce mercredi, l’exploit n’a pas eu lieu. Ou pas dans le sens espéré.

Incapables de gagner en championnat depuis trois matches, les Rouge et Noir n’ont pas le plein de confiance qui aurait pu leur permettre de chercher les trois points. Il a fallu attendre une frappe trop écrasée de Terrier à la demi-heure de jeu pour voir le premier tir rennais. Le seul avant un coup-franc de Grenier (70eme).

Gomis en état de grâce

Trop peu pour inquiéter une formation sévillane qui pourra s’en vouloir de ne pas avoir tuer le match. Car, les occasions ont clairement été là à Sanchez Pizjuan mais il y avait un mur dans le but adverse. Si certains Rennais n’ont pas été au niveau, Alfred Gomis aura tout fait pour maintenir son équipe à flot quand le score était encore nul ou après le but de De Jong (1-0, 55eme). Rennes a cru au point du nul jusqu’au bout avec ce simple but de retard et c’est grâce à l’ancien Dijonnais.

Le Sénégalais a dévié une merveille de reprise de Munir sur sa barre (5eme) avant de s’interposer devant Ocampos ou De Jong (26eme, 29eme, 62eme, 92eme). Au final, le score est logique tant la domination sévillane a été totale (24 tirs, 65% de possession) et le Stade Rennais sait, comme c’est le cas depuis le tirage, qu’une qualification européenne en Ligue Europa se jouera face à Krasnodar.