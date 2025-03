VIDEO - Belmadi : "Totalement différent du match de groupe"

Djamel Belmadi s’est présenté en conférence de presse ce jeudi pour évoquer la finale contre le Sénégal prévue ce vendredi.

Le sélectionneur algérien Djamel Belmadi considère qu'il ne faut pas se baser sur la victoire face au Sénégal (1-0) en phase de groupes, car la finale sera un match complètement différent.

Mané vs Mahrez, qui est le meilleur en Afrique ?

"On essaie de préparer la finale comme tous les autres matches, la concentration se fait d'elle-même. Le ressenti des joueurs et leur approche sont très clairs, même pas besoin d'en rajouter. [...] Le discours restera entre moi et les joueurs mais vous vous doutez qu'on se prépare pour gagner. Le match de groupe et celui-là sont totalement différents. Le premier match n'était pas décisif alors que là, c'est une finale. », a dit le coach algérien en conférence de presse ce jeudi.