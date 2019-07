Finale CAN 2019 - Sadio Mané vs Riyad Mahrez : qui est le meilleur en Afrique ?

Les deux vedettes vont se retrouver pour un match crucial : remporter leur premier titre en sélection vendredi au Caire. L’occasion de les comparer.

S’ils ont été brillants au cours de leur carrière en club, Sadio Mané et Riyad Mahrez font face à leur destin pour cette finale de la Coupe d’Afrique des Nations en Égypte. Ce vendredi soir, l’attaquant de et le joueur de vont croiser le fer pour remporter la plus prestigieuse des compétitions en Afrique. Ils ont aussi l’occasion d’écrire l’histoire : le n’a jamais remporté ce tournoi dans son histoire tandis que l’ ne compte qu’un succès au palmarès, c’était en 1990, à la maison.

Leur CAN : Mahrez a marqué les esprits

S’ils ont tous les deux marqué trois buts dans le tournoi, le coup franc salvateur de Mahrez face au en demi-finale (2-1) a été l'un des moments les plus forts de cette CAN 2019. L’ancien joueur de Leicester a pris ses responsabilités à la toute fin du temps additionnel pour offrir à son pays une première finale depuis 29 ans. Offensivement, le Fennec forme un trio efficace et complémentaire avec Bellaïli et Bounedjah. Sur le plan défensif, il peut encore fournir plus d'efforts surtout qu'Atal (clavicule touchée) sera forfait pour cette finale et que Zeffane aura bien besoin d'aide dans le couloir droit.

Pour Mané, il y a eu moins de coups d’éclats mais son but face à l’Ouganda en 8e de finale a été cruciale pour qualifier les siens. Moins rayonnant qu’en club, notamment en où il a été très performant au cours de la saison écoulée, Mané reste très important pour les Lions de la Teranga à travers son activité et son sens du replacement. Par rapport aux attentes et surtout sa réussite en club, Sadio Mané peut faire mieux. Cependant l’ailier passé par Metz reste un joueur de grand rendez-vous et cette finale lui correspond bien.

Leur vécu en sélection : un sentiment d'inachevé

Joueur Nombre de sélections Première sélection Buts Passes décisives Sadio Mané 61 25 mai 2012 18 14 Riyad Mahrez 52 31 mai 2014 13 18

Ils comptent tous les deux une participation à la et trois à la . Leurs statistiques en équipe nationale sont presque similaires même si Mahrez compte neuf matches de moins que son adversaire de vendredi soir. Une proximité qui démontre à quel point ils ne sont pas différents dans leur rendement et leur expérience sur le plan international.

Cependant, à ce jour, il leur manque à tous les deux un titre pour passer dans une autre dimension et s'inviter au Panthéon des meilleurs joueurs du continent africain. En cas de succès au Caire, Sadio Mané pourrait même viser un succès au Ballon d'Or même s'il a poussé un coup de gueule par rapport à la considération des observateurs. "C’est un cri du cœur que nous devons faire. Ce n’est pas normal de ne pas considérer la CAN comme la Copa America ou l’Euro. C’est vraiment dommage. Avec tout mon respect, il faut que cela cesse, vraiment." Un message qui a le mérite d'être clair pour l'avenir.

Leur rôle dans le vestiaire : Mané veut assumer

"Sans prétention aucune, notre objectif depuis le début du tournoi, c’était d’arriver en finale. Nous sommes favoris. Je pense être assez modeste pour le confirmer. Il faut à un moment donné ne pas se voiler la face et dire les choses telles qu’elles sont." Dans un entretien accordé mercredi à la BBC, Sadio Mané a annoncé la couleur avant la finale. Le joueur de 26 ans veut saisir l’opportunité de donner au Sénégal la première CAN de son histoire. Une sacrée responsabilité d’autant plus que l’un des atouts principaux des Lions sera absent vendredi soir : Kalidou Coulibaly est en effet suspendu pour cette finale. Avec l’absence du patron de la défense, Sadio Mané va devoir redoubler de conviction afin de porter son équipe.

L'article continue ci-dessous

Du côté de Mahrez, l’obtention du brassard au début de l’année 2019 a coïncidé avec une vraie montée en puissance dans le vestiaire. Respecté pour ses performances sur le terrain, le natif de Sarcelles l’est désormais aussi pour son rôle dans le groupe. Un aspect confirmé par Nordine Kourichi, l’ancien sélectionneur adjoint de Vahid Halilhodzic dans Jeune Afrique. "Il montre vraiment son meilleur visage. On a l’impression qu’il joue complètement libéré. Le fait que Djamel Belmadi a décidé de lui confier le brassard de capitaine a eu son importance. Mahrez a de nouvelles responsabilités, et il les assume, même si, sur le terrain, ce n’est pas forcément un aboyeur." Dans la force de l'âge, Mahrez montre l'exemple pour la jeune génération (Atal, Bennacer) qui réalise une CAN remarquable.

Verdict

Difficile à cet instant présent de les départager avant la finale de la CAN au Caire ce vendredi (21h) qui va sans aucun doute faire pencher la balance en faveur du vainqueur. Cependant, Riyad Mahrez a fait très bonne impression et a même grandi en héritant du brassard de capitaine. Sadio Mané est attendu au tournant et il en a bien conscience : son statut a changé depuis plusieurs mois et désormais le Sénégal espère qu'il sera aussi productif qu'en club.