Vers un retrait de points en Premier League pour Manchester City ?

Exclu par l'UEFA, Manchester City risquerait un retrait de points en Premier League.

a écopé d'une exclusion de toutes compétitions européennes pour les deux prochaines saisons et d'une amende de 30 millions d'euros, pour avoir surévalué des contrats de sponsoring.

La publication britannique The Independent affirme que la pourrait désormais réagir et prononcer une sanction contre le club des Eastlands. On se dirigereait ainsi vers un retrait de points.

The Independent cite les réglements, qui prévoient même d'envoyer les clubs se rendant coupables d'un tel comportement en en League Two, l'équivalent de la quatrième division professionnelle. Le média anglais affirme néanmoins que ce scénario est peu probable.