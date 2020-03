Fabregas explique pourquoi il n'est pas retourné à Arsenal

Les Gunners ont d'abord refusé leur ancien capitaine lorsqu'il a quitté le Camp Nou, et c'est Arsene Wenger qui a tranché en sa défaveur.

Cesc Fabregas affirme qu'Arsène Wenger a laissé passer la chance de le ramener à en 2014, les Gunners décidant de ne pas accepter une option prioritaire une fois la porte de sortie ouverte par le . Après avoir émergé du centre de formation du club du nord de Londres pour faire plus de 300 apparitions et devenir capitaine des Gunners, le milieu de terrain espagnol était tenu en haute estime à l'Emirates Stadium. Cesc Fabregas n'était parti d'Arsenal qu'une fois qu'un rêve de retour à ses racines catalanes au Camp Nou était devenu possible en 2011.

Une fois cette aventure terminée, le vainqueur de la admet qu'il s'attendait à être repris par Arsenal. Arsènve Wenger, cependant, avait des idées différentes et Fabregas a fini par revenir au football anglais à . Expliquant à Arsecast pourquoi il ne s'est pas retrouvé dans les livres d'Arsenal pour un deuxième passage, Fabregas a déclaré: "Une fois que j'ai décidé de quitter (Barcelone), Arsenal avait la priorité par rapport à tout autre club et je ne pouvais parler à aucun autre club pendant une semaine pour voir si Arsenal me voulait ou non".

"Après avoir parlé avec Mourinho, m'a décision était prise"

"Arsène Wenger n'a pas donné de réponse, nous avons juste dû attendre une semaine entière pour voir s'ils avaient répondu. C'était définitivement ma première option, dans mon esprit, j'ai dit à tout le monde que j'allais à Arsenal - c'est ce que je voulais. Arsene peut voir ça. Je ne voulais pas être un mendiant, ils connaissent la situation, en une semaine ils n’ont rien dit, tout de suite je savais qu’ils ne voulaient probablement pas que je revienne. Ils ont attendu toute la semaine sans me donner de réponse", a ajouté l'ancien Gunner.

"Après la semaine où ils pouvaient tenter leur chance, j'ai eu , et ensuite j'ai parlé à José Mourinho - ce qui, je ne pensais pas, arriverait jamais. Pour être honnête, après avoir quitté la salle avec Mourinho, j'ai dit, c'est tout, je n'ai besoin de parler à personne d'autre, je vais à Chelsea. Ce qu'il m'a dit, l'équipe qu'il voulait faire, ce qu'il pensait de moi, comment il voulait que je joue, c'est ce que je voulais. En plus de ça, c'est Londres, pas Manchester, Londres était ma maison", a conclu l'Espagnol. La suite est connue, Cesc Fabregas a remporté une sous les ordres de José Mourinho avec les Blues.

La décision de Fabregas de jouer avec les Blues plutôt qu'avec les Gunners n'a pas été bien prise par certains, mais il ne regrette pas d'avoir déménagé à Stamford Bridge et d'avoir enrichi sa collection de médailles avec des triomphes en Premier League, en et en : "Je savais que cela aurait des répercussions avec Arsenal, ça aurait été pareil avec City ou United mais je voulais retourner en Premier League. Dieu merci, j'ai pris cette décision parce que ces cinq années où j'étais très heureux là-bas, nous avons tout gagné en , la meilleure équipe de football anglais quand j'y étais. Avec les fans, il y avait une connexion qui était impeccable".