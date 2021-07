"Van Dijk ne règlera pas tous problèmes de Liverpool"

La légende des Reds, Jamie Carragher, se montre circonspecte pour la saison à venir malgré le retour à la compétition de Virgil Van Dijk.

Cette semaine, les Reds de Liverpool ont enregistré le retour de leur roc, Virgil Van Dijk. Après une absence longue de neuf mois à cause d’une grave blessure au genou, le défenseur néerlandais a pu rejouer vingt minutes à l’occasion du match amical contre le Hertha Berlin.

Ce come-back a de quoi booster les Merseysiders et conforter aussi leurs ambitions pour la saison à venir. L’équipe de Jurgen Klopp a la ferme intention de retrouver le sommet de l’Angleterre et renouer aussi avec les trophées.

L’enthousiasme est donc revenu du côté d’Anfield, mais il a vite été douché par un ancien de la maison. Un certain Jamie Carragher estime que la présence de VDV n’est en rien un gage pour une saison réussie et il met en garde les joueurs contre la tentation de se voir trop beaux sur le papier. « Je ne pense pas que nous devrions nous attendre à ce que Virgil van Dijk revienne à Liverpool et que cette équipe va automatiquement remporter le championnat cette saison », a-t-il prévenu dans sa chronique pour The Independent.

« Liverpool a encore besoin de renforts »

« Carra » est préoccupé car il n’a pas vu de renforts arriver dans le secteur offensif : « Si nous ne faisons pas venir une autre recrue, il peut être difficile de faire tomber Man City au sommet, et n'oublions pas Chelsea, les champions d'Europe, et Manchester United, qui ont eu un grand mercato avec Varane et Sancho ».

L’ancien international anglais a ensuite souligné l’importance de ne pas trop brusquer Van Dijk en cette période de reprise. « S'il ne fait pas le premier match de la saison, ce n'est pas la fin du monde, il s'agit de s'assurer que Virgil van Dijk est apte à 100% afin qu'il soit dans une position où il peut avoir les cinq ou six prochaines années à Liverpool au plus haut niveau », a-t-il déclaré.

« Ce sera peut-être un début en douceur avec Virgil jusqu'à ce que nous le voyions au top de sa forme. S’il venait à rater le premier match et qu’ensuite il pouvait jouer tous les autres dans les meilleures conditions alors je crois que tout le monde serait ravi », a conclu l’ex-icône d’Anfield.