Van Dijk : "Je veux être une légende de Liverpool et réaliser des choses incroyables à Anfield

Le défenseur hollandais, déjà un des chouchous des supporters des Reds, a pour but de cimenter cette réputation à Liverpool.

Virgil van Dijk est déterminé à devenir une "légende de ", le défenseur néerlandais cherchant à renforcer son statut de star dans l'équipe de Jürgen Klopp. Depuis son arrivée en provenance de en janvier 2018, l'international néerlandais a connu une ascension fulgurante du côté de la Mersey. Un transfert de 75 millions de livres sterling a été nécessaire pour garantir ses services, mais un retour immédiat sur investissement a été offert aux Reds.

Van Dijk a été élu Joueur de l’année par l’UEFA cette saison et a été en concurrence avec l’icône du FC Barcelone, Lionel Messi, lors du dernier vote pour le Ballon d’Or. Le joueur de 28 ans s'est avéré être l'une des dernières pièces essentielles pour Liverpool qui avait raté le succès à plusieurs reprises avant de parvenir à ses fins en 2019. Il est déjà fermement établi en tant que chouchou des fans d'Anfield, mais son intention est de faire en sorte que son héritage se perpétue bien après la fin de sa carrière de joueur.

Van Dijk a déclaré à Sport lorsqu'on lui a demandé comment il aimerait qu'on se souvienne de lui au moment de prendre sa retraite: "J'aimerais qu'on se souvienne de moi en tant que légende de Liverpool. Je veux réaliser des choses incroyables ici. Nous avons une équipe fantastique, nous ne manquons de rien, nous avons tous les outils nécessaires pour gagner : un entraîneur avec lequel nous nous identifions, une équipe polyvalente, un style de jeu qui génère des victoires, un stade et des supporters qui jouent leur rôle. Oui, je voudrais faire partie de ces joueurs qui reviennent à Anfield après leur retraite. Je vois des légendes du club lors des matchs et je sens que je fais partie d'une très grande famille".

"À 16 ans, je n'étais pas assez bon pour jouer défenseur central"

Van Dijk a parcouru un long chemin dans un laps de temps relativement court, le Celtic l'ayant amené au football britannique en provenance de Groningen en 2013. Il possède désormais plusieurs trophées dont la , la Super Coupe de l'UEFA et de la , avec l'espoir qu'un titre de sera ajouté à cette collection à un moment donné dans un avenir proche, si la saison reprend.

La vie n'a pas toujours été aussi rose pour Virgil Van Dijk, cependant, l'un des défenseurs centraux de la planète ayant eu du mal au début de sa carrière à se démarquer : "À 16 ans, j'étais arrière droit et je n'étais pas assez bon pour jouer en tant qu'arrière central. Je ne me suis jamais démarqué en tant que joueur jusqu'à ce que j'atteigne les U19 et que je sois nommé capitaine. Parfois, j'ai joué en tant qu'arrière, d'autres fois au milieu. À partir de là, tout s'est beaucoup amélioré. J'ai joué pour les U23 et tout s'est accéléré".