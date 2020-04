Découvrez le maillot extérieur de Liverpool pour la saison 2020-2021

Footy Headlines a dévoilé le futur maillot extérieur de Liverpool pour la saison 2020-2021. Celui-ci s’inspirera des Shankly Gates.

La saison actuelle n’est pas encore terminée, et elle risque de ne pas l’être avant longtemps - coronavirus oblige - mais cela n’empêche pas les équipementiers de d’ores et déjà préparer les maillots de l’exercice 2020-2021.

Du côté de , la situation est complexe. À partir du 1er juin, le champion d’Europe en titre devait laisser New Balance pour aller chez Nike. Mais face à la pandémie, la marque à la virgule a accepté de repousser la date butoir.

"You’ll Never Walk Alone", encore et toujours

Pour autant, Nike ne chôme pas. À tel point que Footy Headlines détient déjà le maillot extérieur de la saison prochaine, que vous pouvez retrouver ci-dessous.

Celui-ci sera donc de couleur turquoise, avec du noir pour les logos. Et si vous vous demandez à quoi font référence les motifs derrière les vagues, il s’agit d’un hommage aux Shankly Gates, les mythiques portes du stade sur Anfield Road, sur lesquelles est inscrite la phrase non moins légendaire "You’ll Never Walk Alone". Et cela peu importe l’équipementier !