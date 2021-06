Van der Vaart s'incline face au 5-0 de l'Espagne

Après avoir piqué l'orgeuil de la sélection espagnol, l'ancien joueur du Real Madrid revient en arroère.

Les commentaires de Rafael Van der Vaart sur l'équipe nationale espagnole ont été l'un des principaux sujets de discussion dans le football espagnol au cours de la semaine dernière.

Van der Vaart revient sur ses propos

Après le match nul contre la Pologne, l'ancien madrilène a déploré la façon dont l'équipe avait joué lors de ses deux premiers matchs de l'Euro 2020.

"L'Espagne est horrible, tout ce qu'elle fait, c'est passer [le ballon] d'un côté à l'autre", a déclaré Van der Vaart à NOS.

"Ils n'ont même pas de joueur qui sache faire une dernière passe." Ces propos ont provoqué une réaction furieuse du camp espagnol, notamment du capitaine espagnol Sergio Busquets.

"Je pourrais le discréditer encore plus en tant que personne, pour divers affrontements que j'ai eu avec lui dans sa carrière dont tout le monde se souvient, mais je ne vais pas le faire", a déclaré Busquets à Mediaset.

Koke avait lui aussi accordé une réponse sans langue de bois à l'ancien meneur batave.

Le milieu espagnol n’a pas manqué de rappeler à Van der Vaart un souvenir pour le moins douloureux pour l’Oranje, à savoir la finale de la Coupe du Monde 2010 remportée par la Roja : "Il veut son moment de gloire. On aura peut-être cette phrase en tête, cela pourrait nous motiver un peu plus, surtout si on est amené à jouer contre les Pays-Bas. Je me souviens très bien de van der Vaart. On le voit parfaitement en photo sur le but d’Iniesta en finale de la coupe du monde 2010."

Après la victoire éclatante de l'Espagne 5-0 sur la Slovaquie, Van der Vaart a cherché à réconcilier la situation sur Twitter.

"On dirait que mes mots ont servi de motivation pour l'Espagne", a tweeté Van der Vaart. "Bon match ce soir, félicitations pour avoir atteint les 8es de finale."