Van Basten préfère Messi à Ronaldo

L’ancien buteur néerlandais Marco Van Basten a indiqué qu’il préférerait de loin Lionel Messi à Cristiano Ronaldo.

La légende du football batave, Marco Van Basten, a été appelée à trancher entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, les deux meilleurs joueurs du XXIe siècle. L’ex-Ballon d’Or n’a pas hésité la moindre seconde et a opté pour le génie argentin.

Le Hollandais estime même que mettre CR7 devant la Pulga c’est « ne rien comprendre au football ». « Ou alors, c’est être de mauvaise foi. Messi est unique. Il est inimitable et remplaçable. Des joueurs comme lui, c'est une fois tous les 50 ans », a-t-il confié dans un entretien à la Corriera della Sera.

Van Basten a dû arrêter sa carrière à 28 ans à cause d’une grave blessure. Aurait-il marqué encore plus l’histoire du football sans ce coup du sort ? Sa réponse : « Il n’y a qu’à voir ce que font Messi et Ronaldo après leur 30 ans ».

Enfin, l’ex-sélectionneur batave a aussi évoqué ses adieux à San Siro. Une soirée dont il n’a absolument pas pu profiter : « Tout était triste. Je m’étais promis de ne pas pleurer. Il y avait de la tristesse partout. La mienne, celle du public. Je courais pour ne pas faire voir que je boitais. L’impression d’être spectateur de mon enterrement ».