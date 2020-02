Real-Barça - Courtois : "Messi, un joueur comme un autre"

Lors d’une interview accordée à Eleven Sports, le portier du Real Madrid a lancé les hostilités envers Messi, à deux jours du Clasico.

J-2 avant le Clasico, et les hostilités ont d’ores et déjà démarré ! Il faut pour cela remercier le gardien du , Thibaut Courtois. Avant de recevoir le Barça au Santiago-Bernabeu ce dimanche, le Belge a accordé une interview au média Eleven Sports, et il a évidemment été question de l’inévitable Lionel Messi.

"Est-ce que je pense à Messi avant ce Clasico ? Non, plus vraiment. C’était le cas lors de ma première saison avec l’Atlético de Madrid, surtout quand tu joues au Camp Nou pour la première fois, avec toutes ces stars. À ce moment, si vous n’y pensez pas, c’est que quelque chose ne tourne pas rond chez vous", a d’abord expliqué Courtois, avant de se monter un peu plus offensif.

"On l’a étudié comme on étudie un joueur du Celta ou de "

"Mais aujourd’hui, je n’y pense plus. Pour moi, Messi, c’est un joueur comme un autre. Des cauchemars à cause de lui ? Non, jamais (rires). On l’a étudié comme on étudie un joueur du ou de Levante. Il n’y a pas de différence", a conclu le Belge au micro de Eleven Sports.

Une déclaration osée avant de faire face au sextuple Ballon d’Or… D’autant plus que le Real joue gros : avec deux points de retard sur le Barça avant le Clasico, la Maison Blanche pourrait être distancée en cas de défaite. La saison passée, l’équipe de Zinédine Zidane avait dû faire une croix sur la face à ce même adversaire…