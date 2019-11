Valverde veut "aider Griezmann" avant le choc face au Borussia Dortmund

En perdition depuis son arrivée au Barça, Antoine Griezmann a toujours le soutien de son coach.

Avec 4 buts en 4 matches seulement dont un doublé de Suarez, un but de Messi et un CSC face au Slavia Prague, le Barça est très faible offensivement cette saison en C1 et Antoine Griezmann cristallise ces reproches.

Les chiffres qui montrent que ce Barça n'est pas vraiment d'attaque en Europe

L'article continue ci-dessous

Le Français a néanmoins a reçu mardi le soutien de son entraîneur Ernesto Valverde. "On essaie de l'aider, lors des entraînements et aussi pendant les matches, en lui donnant des conseils qui pourraient l'aider, a indiqué le coach basque en conférence de presse ce mardi.

"C'est un grand joueur et il est en train de le prouver", a aussi louangé le boss des Blaugrana.

Le joueur a de son côté demandé un peu plus de temps pour s'adapter et "peaufiner (ses) automatismes avec (ses) équipiers et mieux maîtriser les paramètres qui correspondent à la philosophie du Barça. La saison est encore suffisamment longue... ", comme il l'a epxliqué dans les pages de Kicker.